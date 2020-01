Liebes-Aus bei Oggy Baam und Steffi Gebhardt. Die beiden lernten sich in der letzten Staffel der Dating-Show “Bachelor in Paradise” kennen. Nur wenige Wochen danach gehen die beiden allerdings wieder getrennte Wege.

Via Instagram bestätigte der 27-Jährige jetzt die Trennung.

Oggy und Steffi sind kein Paar mehr

“Es ist halt aus. Ich habe es beendet”, so Oggy in einer seiner aktuellsten Instastorys. Offenbar gab es Differenzen, die nicht aus der Welt zu schaffen waren, deutet der 27-Jährige an. Was genau zwischen den beiden passierte, ist jedoch nicht bekannt. Steffi selbst äußerte sich bislang noch nicht zu der Trennung. Auf ihrem Instagram-Account ist es derzeit eher ruhig.

Es kriselte schon länger

Erst kürzlich erzählte die 33-Jährige ihren Fans noch auf Instagram, dass es eine Zeit lang zwischen ihr und Oggy kriselte. Gewisse Dinge hätten sie sehr verletzt, so die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Im Detail wollte Steffi damals nicht darüber sprechen, allerdings erzählte sie damals auch, dass die beiden ihrer Beziehung nochmal eine Chance geben wollen. Nun sieht es jedoch ganz danach aus, als ob es zwischen den beiden endgültig vorbei ist.

