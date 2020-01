Seit der vergangenen Bachelor-Folge am Mittwoch trendet auf Twitter der Hashtag #Schwan. Denn erst diese Woche kamen Spekulationen auf, Sebastian Preuss hätte vor Jahren einen Mann mit einem Schwan verprügelt.

Doch was ist wirklich dran an den Gerüchten?

Sebastian Preuss soll Mann mit Schwan verprügelt haben

Aus seiner kriminellen Vergangenheit macht der aktuelle Bachelor Sebastian Preuss kein Geheimnis. So spricht er bereits in der ersten Folge der RTL-Dating Show offen über seine Zeit im Gefängnis. Der 29-Jährige saß wegen Körperverletzung. Nun sorgt ein weiterer Fall, in den der Bachelor scheinbar verwickelt war, für Schlagzeilen. Es tauchten Vorwürfe auf, Sebastian Preuss hätte 2009 in München einen Mann mit einem Schwan verprügelt.

Was ist dran an der Prügel-Attacke?

Mit einem Komplizen soll der damals 18-jährige Sebastian im Mai 2009 am Ufer der Isar auf einen Mann losgegangen sein. Steven L. wurde offenbar von Preuss und seinem Freund beschimpft, weil er aus Ostdeutschland kommt. Sie verfolgten ihn, verprügelten ihn und sollen ihn dann sogar mit einem Schwan geschlagen haben. Beide Täter dürften stark betrunken gewesen sein. Dafür musste sich der Bachelor schließlich vor Gericht verantworten und bekam eine zweijährige Bewährungsstrafe. Laut tz.de entschuldigten sich beide Täter vor Gericht bei ihrem Opfer.

Opfer von damals meldet sich zu Wort

Sebastian Preuss dementiert zwar, einen Schwan als Waffe verwendet zu haben. Es dürfte sich offenbar tatsächlich um den besagten Fall handeln. Allerdings habe der Bachelor damals angeblich nur einen Streit schlichten wollen. Ein Schwan sei laut seinen Aussagen nicht involviert gewesen. Er habe nie einem Tier etwas zuleide getan, so der 29-Jährige. Nun meldete sich auch das damalige Opfer zu Wort. Der heute 44-jährige Steven L. behauptet gegenüber tz.de, die Aussagen von Preuss seien gelogen und will die Wahrheit über den Bachelor erneut ins Licht bringen. Der Sportler habe ihn tatsächlich aufs Übelste verprügelt. Seine damalige Freundin habe die Tat miterlebt und versuchte zu helfen. Auch andere Zeugen seien anwesend gewesen. Er habe keinen Anlass für den Angriff der Täter geliefert und hätte mit niemandem einen Streit angefangen, so Steven L.

