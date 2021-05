Du hast immer schon von einer eigenen Insel geträumt? Dann ist das jetzt deine Chance. Denn die Malediven versteigern insgesamt 16 unbewohnte Inseln.

Mit rund 170.000 Euro ist man dabei. Die Sache hat allerdings einen klitzekleinen Haken.

Die Malediven versteigern 16 unbewohnte Inseln

Der Traum von der eigenen Insel auf den Malediven könnte jetzt wahr werden. Denn das Urlaubsparadies versteigert 16 der mehr als 1.000 größtenteils unbewohnten Inseln. 1,2 Hektar große Inseln gibt’s bereits ab 210.000 Dollar, das sind rund 173.000 Euro. Wer es lieber etwas größer mag, der kann auch rund 1,2 Millionen Euro für eine 10,4 Hektar große Trauminsel locker machen. Wenn man eine Insel ersteigert, bekommt man ein Pachtrecht für 50 Jahre. Es gibt allerdings einen kleinen Haken…

Kleingedrucktes gut lesen

Käufer sollten das Kleingedruckte ziemlich genau lesen. Wer eine der 16 Inseln auf den Malediven ersteigert, der muss darauf nämlich ein Hotel mit mindestens 100 Betten bauen. So will das Land den Tourismus nach der Pandemie wieder ankurbeln, so ein Sprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem müssen die Pächter auch Rücksicht auf das Ökosystem und die Vegetation der Insel nehmen.

Du willst trotzdem mitsteigern? Angebote für die Trauminseln sind noch bis zum 10. Juni möglich. Den Zuschlag bekommt übrigens nicht der, der am meisten bietet, sondern das Ganze läuft nach einem speziellen Punktesystem ab. So bekommt man etwa 60 Punkte, für das höchste Angebot; 20 Punkte, wenn man plant, dass mindestens 70 Prozent der Angestellten im Hotel Einheimische sein sollen, oder aber auch Punkte für einen gewissen Frauenanteil, sowie Investitionen in den Tourismusfonds der Regierung.