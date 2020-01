Zu einem ungewöhnlichen Einsatz kam es am Montag in einem Supermarkt in der Oststeiermark. Dort entdeckten zwei Mitarbeiterinnen beim Auspacken der Bananen eine Riesenspinne in der Schachtel.

Sie schlugen sofort Alarm.

Riesenspinne bei Bananenlieferung im Supermarkt entdeckt

Großer Schock für zwei Mitarbeiterinnen eines Supermarkts im Mürztal in der Steiermark. Denn die beiden entdeckten beim Auspacken der Bananen eine Riesenspinne. Sie schlugen sofort Alarm. Woraufhin der Reptiliennotdienst ausrückte, um das Tier zu begutachten und einzufangen. Die Spinne erwies sich zum Glück als ungiftig. Immer wieder kommt es vor, dass solche blinden Passagiere bei exotischen Obstlieferungen mittransportiert werden.

Spinne zum Glück ungiftig

Bereits eine halbe Stunde nach dem Notruf trafen die Reptilienexperten ein. Im Lagerraum entdeckten sie schließlich die Spinne und konnten das Tier nach ein paar Versuchen rasch einfangen. Dann gab es Entwarnung. Denn die Riesenspinne erwies sich als ungiftig. Die Zoologen nahmen die Spinne mit und geben ihr nun ein neues Zuhause. Bei der Spinne handelte es sich übrigens um ein Exemplar aus der Familie der Riesenkrabbenspinnen.

Der Reptiliennotdienst rückt im Jahr ungefähr acht- bis zehnmal zu solchen Einsätzen aus. Dabei handelt es sich meist um Tiere, die in Kisten exotischer Früchte nach Europa transportiert wurden. So habe der Notdienst erst im Vorjahr einen seltenen Frosch aus Equador aus einer Bananenschachtel geborgen.