Drei Jahre nach dem tragischen Tod von Naya Rivera hat man jetzt einen bisher unveröffentlichten Song des „Glee“-Stars veröffentlicht. Für ein Charity-Projekt ist „Prayers For The Broken“ jetzt auf sämtlichen Streaming-Plattformen verfügbar.

Das Lied sei 2012 entstanden, wie es heißt.

Unveröffentlichter Song der verstorbenen Naya Rivera erschienen

Drei Jahre sind bereits vergangen, seit Schauspielerin, Sängerin und „Glee“-Star Naya Rivera verstorben ist. Zu Ehren der vorweihnachtlichen Spendenaktion „Snixxmas“ des Alexandria House in Los Angeles, ist jetzt ein Song von Naya erschienen, der bisher unveröffentlicht war. „Prayers For The Broken“ ist im Jahr 2012 entstanden.

Nayas Mutter Yolanda sowie die beiden Writer:innen des Songs haben laut der Charity-Organisation ihre Zustimmung erteilt, dass der Song veröffentlicht wird. Zudem sollen alle Erlöse der Streams dem Alexandria House zugutekommen.

Diese Stars sind in dem Song zu hören

Neben Naya sind auch einige andere bekannte Stimmen in dem Song zu hören. Etwa jene von ihren ehemaligen Serien-Kolleg:innen, wie Kevin McHale, Amber Riley, Jenna Ushkowitz, Heather Morris, Ashley Fink und Vanessa Lengies. Zu hören ist das Lied auf Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Music, Deezer sowie Youtube Music.

Tragischer Tod am See

Im Sommer 2020 kam es zu dem tragischen Unglück. Naya hat gemeinsam mit ihrem vierjährigen Sohn ein Boot am Piru-See im kalifornischen Ventura County gemietet. Was dann passierte, ist bis heute in großes Rätsel. Denn der kleine Junge wurde später schlafend auf dem Boot gefunden. Von Naya keine Spur. Eine groß angelegte Suchtaktion brachte dann traurige Gewissheit: Naya ist tot. Laut Behörden dürfte die 33-Jährige aus unbekannten Gründen ertrunken sein. Fremdverschulden wurde ausgeschlossen.