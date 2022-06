Es ist ja schön und gut, wenn man Menschen kennt, die immer nett und freundlich sind. Doch was denken sie wirklich? Einige Sternzeichen lassen sich nämlich nie hinter die Fassade blicken und sorgen damit oftmals auch für Verunsicherung.

Vor allem diese drei Sternzeichen können einfach nicht ausdrücken, wie sie wirklich empfinden.

Fische

Fische sind sehr empfindsame Sternzeichen und auf Harmonie bedacht. Deshalb fällt es ihnen manchmal auch schwer, mit ihren wahren Gefühlen rauszurücken, denn das könnte ja womöglich zu schlechter Stimmung oder im schlimmsten Fall zu einem Streit führen. Nicht auszudenken für dieses Sternzeichen. Doch das führt leider immer wieder dazu, dass das Gegenüber keinen Durchblick hat, was der Fisch gerade denkt. Findet er es gut? Oder eher schlecht? Oder gibt er nur vor, es toll zu finden, damit alle zufrieden sind? Daran sollte das Tierkreiszeichen auf jeden Fall arbeiten …

Skorpion

Oft hat der Skorpion das Gefühl, stärker sein zu müssen, als er glaubt. Ihm fällt es schwer, Schwäche zu zeigen und er weiß häufig nicht, wie er gewisse Dinge ansprechen soll. Dann frisst er lieber alles in sich hinein und lässt sein Umfeld in dem Glauben, dass alles in Ordnung ist, obwohl das ganz und gar nicht der Fall ist. Auch wenn Ehrlichkeit und Direktheit manchmal nicht ganz so angenehm sind, ist es dennoch besser, der Skorpion rückt einfach mit der Sprache raus und gibt allen zu verstehen, wie er sich fühlt.

Zwillinge

Zwillingen fällt es hin und wieder schwer, zu ihren Gefühlen zu stehen und sich zu öffnen. Das führt allerdings auch dazu, dass sich das Sternzeichen in Situationen wiederfindet, in denen es gar nicht sein möchte. Das betrifft den Job genauso wie das Privatleben. Das Umfeld hat oft den Eindruck, dass der Zwilling sehr reserviert, zurückhaltend und schüchtern ist. Dabei möchte er eigentlich nur eines: Ärger vermeiden und in Frieden leben. Doch wenn man hin und wieder ausspricht, was gerade im Kopf vorgeht, dann kann das sicherlich nicht schaden.