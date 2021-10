Bei der Premiere des Marvel-Streifens “Eternals” fand ein echter Jolie-Familienausflug statt. Fünf ihrer sechs Kinder hatte Angelina Jolie auf dem roten Teppich im Schlepptau. Und Tochter Zahara stach mit ihrem Kleid besonders hervor, denn sie trug die alte Oscar-Robe ihrer Mama.

Mama Angelina trug das Outfit 2014 zu den Academy Awards, bei denen sie damals noch mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt am Roten Teppich war.

Angelina Jolie mit ihren Kindern auf “Eternals”-Premiere

Was für ein seltener Anblick: Hollywoodstar Angelina Jolie erschien am Montag mit fünf ihrer sechs Kinder zur Premiere ihres neuen Films “Eternals” in Los Angeles. Und die ganze Familie glänzte mit ihren Looks! Maddox, Zahara, Shiloh sowie die Zwillinge Vivienne und Knox trugen aufeinander abgestimmte Outfits in erdigen Tönen und mit einem Touch Nachhaltigkeit.

Bild; Jon Kopaloff / Getty Images

Maddox und Knox entschieden sich für einen schlichten schwarzen Anzug, während sowohl Angelina selbst, als auch Shiloh, Zahara und Vivienne in wundervollen Kleidern glänzten. “Meine Kinder tragen alle Vintage. Wir haben meine alten Kleidungsstücke upgecycelt, unter anderem eine Robe, die ich zu den Oscars trug”, sagte Angelina Jolie zu den Reportern von “Entertainment Tonight”.

Zahara trägt ein Oscar-Kleid von Angelina Jolie

In der Tat trägt Tochter Zahara Angelinas silbernes, bodenlanges Kleid von Elie Saab Couture. Die 46-Jährige trug die Robe bereits im Jahr 2014 zur Oscar-Verleihung. Die Zeiten, in denen das wiederholte Tragen eines Outfits als undenkbar galt, sind also glücklicherweise vorbei.

Bild: Christopher Polk / Getty Images

Auch Tochter Shiloh stach mit ihrem Look hervor: Die 15-Jährige hatte sich jahrelang fast nur in legeren Looks und mit Kurzhaarschnitt gezeigt. Sie präsentierte sich auf der Premiere nun in einem asymmetrisch geschnittenen Trägerkleid. Die inzwischen auch wieder längeren Haare hatte sie elegant nach hinten gebunden.

Ungewöhnliches Hingucker-Accessoire

Und auch Mama Angelina hatte sich für einen tollen Look – der uns an eine griechische Göttin erinnert – entschieden. Die 46-Jährige kam in einem trägerlosen braunen Kleid zur Premiere. Ihr Gesicht betonte sie mit einem ungewöhnlichen Schmuckstück: Ein goldenes Gestell war über die Unterlippe bis zum Kinn geklemmt. Ob dahinter ein tieferer Sinn steckt (und wie es sich mit dem ungewöhnlichen Gesichtsschmuck sprechen, essen und trinken ließ), verriet die “Maleficent”-Schauspielerin nicht. Zur Gold-Klammer kombinierte die 46-Jährige breite goldene Creolen und jede Menge Armreifen.

Bild: Rich Fury / Getty Images

Einen neuen Mann an ihrer Seite präsentierte Angelina Jolie an diesem Abend übrigens nicht. Der “Maleficent”-Star war kürzlich wiederholt mit dem 15 Jahre jüngeren Sänger The Weeknd gesehen worden und hatte so Dating-Gerüchte ausgelöst.