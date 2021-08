Einen Trend lieben wir derzeit besonders und der wird hoffentlich auch nicht mehr so schnell verschwinden: Der Oversize-Blazer! Das einzige Problem, das wir morgens immer vor dem Kleiderschrank haben: Was ziehen wir darunter an?

Wir haben ein paar Outfit-Inspos für euch vorbereitet.

Was wir unter dem Oversize-Blazer tragen

Der Oversize-Blazer ist inzwischen ein richtiger Allrounder geworden. Trotzdem stellt sich immer wieder die Frage, was wir darunter anziehen. Denn die Auswahl ist manchmal einfach zu groß. Und oft fehlt es uns allen einfach an Ideen. Wir haben hier die coolsten Kombi-Teile für den Oversize-Blazer für euch zusammengestellt.

1. Bra-Top

Solange der Sommer ausläuft und die Temperaturen es noch erlauben, bleibt das Bra-Top einfach einer unserer Lieblinge unter unserem schönen oversized Blazer. Das Bra-Top gibt dem ganzen einen leichten femininen und gleichzeitig lässigen Look, sodass dieses Outfit ein echter Allrounder ist.

2. Rollkragen

Das Wetter wird sich nicht mehr ewig so halten, das wissen wir alle. Deshalb brauchen wir eine wärmere Alternative für die kühleren Tage für den kommenden Herbst. Hierfür eignen sich Rollkragen-Teile am besten. Auch gerne in der ärmellosen Variante unter dem Oversize-Blazer.

3. Bandeau-Top

Ein enganliegendes Bandeau-Top in einer Kontrastfarbe zum Blazer schafft nochmal einen nötigen Ausgleich zur eckigen Form des Oversize-Blazers. Die Influencerin Sylvie Mus macht es uns hier in der klassischen Farbkombination weißes Bandeau-Top und schwarzen oversized Blazer mit Schulterpolstern vor. Das Halstuch gibt dem Outfit mit einem kleinen Detail den nötigen Feinschliff.

4. Maxikleider

Der Blazer funktioniert auch sehr gut mit Maxikleidern. Mit einem etwas schmaler geschnittenen Maxikleid kreiert es einen schönen Kontrast zum kantigen Blazer. Mit Stiefeln oder Cowboy-Boots funktioniert der Look sogar im Herbst.