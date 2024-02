Es gibt Menschen, die auch in den schlimmsten und düstersten Lebenssituationen immer noch das Positive erkennen. Dieser unzerstörbare Optimismus kann auch am Sternzeichen liegen.

Denn vor allem drei Tierkreiszeichen sind die geborenen Optimist:innen!

Waage

Die Waagen strotzen nur so vor Optimismus. Sie versuchen wirklich immer, das Positive an einer Situation zu erkennen und scheuen auch nicht davor zurück, dieses mit ihrem Umfeld zu teilen. Denn die sozialen Waagen wollen immer, dass es ihrem Umfeld gut geht. Und nachdem ihnen der pure Optimismus im Leben oft hilft, versuchen sie diesen auch an ihre Liebsten zu verbreiten. Denn die Waagen sind sich sicher: mit einem positiven Mindset kann man viel bewegen.

Wassermann

Eigentlich sind die Wassermänner sehr realistisch veranlagt. Wenn sie ein Problem vor sich haben, analysieren sie dieses im Detail und erkennen auch schnell, ob es sinnvoll ist, dieses anzugehen oder ob es sich um einen hoffnungslosen Fall handelt. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht auch voller Hoffnung sind. Denn so sehr die Wassermänner ihren Realismus gerne nach Außen kehren: innerlich hoffen sie immer auf das Beste und glauben fest an ein positives Ende!

Widder

Widder sind für ihre Energie und ihr Durchhaltevermögen bekannt. Sie schaffen es auch, die schwersten Zeiten zu überstehen und bemühen sich immer, sich selbst und ihr Umfeld zu motivieren. Die Widder leben ganz nach dem Motto „Es wird besser werden“ und zehren von der Hoffnung, die in ihnen nahezu unzerstörbar ist.