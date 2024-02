Für viele Fans ist es die wichtigste Nacht der Fashionwelt: Die Met Gala. Jahr für Jahr präsentieren hier Stars und Designer:innen die eindrucksvollsten Kreationen. Jetzt wurde der Dresscode für 2024 bekanntgegeben.

Und auch die Co-Hosts des Abends stehen bereits fest!

Met Gala 2024: So lautet der Dresscode

Jahr für Jahr reisen die Superstars und Modeschöpfer:innen am ersten Montag im Mai nach New York, um bei der Met Gala extravagante Roben, einzigartigen Schmuck und überwältigende Kreationen zu präsentieren. Rund um das Fashionevent des Jahres gibt es im Vorfeld aber jede Menge Geheimnisse. Die Gästeliste ist bis zum Tag der Met Gala meistens streng geheim; auch das Motto wird lange nicht bekannt gegeben. In den vergangenen Jahren sorgten Themen wie „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty“, „Camp: Notes on Fashion“ oder „Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination“ für einige Fashion-Highlights. Denn einige Stars nehmen die Themen ganz besonders ernst und betreten die Met Gala Stufen mit Looks der Extraklasse.

Für 2024 kann jetzt zumindest eines dieser Geheimnisse jetzt gelüftet werden. Schon seit Monaten ist bekannt, dass die Frühjahrsausstellung des Costume Institute den Titel „Sleeping Beauties: Reawakening Fashion“ trägt. Die Met Gala feiert Jahr für Jahr eben diese Ausstellung. Aber damit noch nicht genug. Denn in einem neuen Video wurde jetzt auch der Dresscode enthüllt. Und dieser lautet: „The Garden of Time“. Einen kleinen Vorgeschmack, welche Vibes dabei erwünscht sind, gibt es schon in dem Ankündigungsvideo. Auch die „Vogue“ definiert den Dresscode ein bisschen genauer. „The Garden of Time“ sei demnach von der gleichnamigen Kurzgeschichte von J.G. Ballard aus dem Jahr 1962 inspiriert und könne „auf vielfältige Weise interpretiert werden“. Einen kleinen Hinweis gibt es aber dennoch. Denn die „Vogue“ betont, dass es wahrscheinlich „viele florale und botanische Looks“ geben wird. Und ja, auch wir können dabei nur an dieses „Der Teufel trägt Prada“-Meme denken:

this year met gala theme is “the garden of time” pic.twitter.com/hzU1479IIH — 2000s (@PopCulture2000s) February 15, 2024

Diese Stars sind Co-Hosts des Events

Aber nicht nur der Dresscode wurde enthüllt. Denn gleichzeitig steht auch fest, wer neben Anna Wintour als Co-Host der Gala fungieren darf. Zur Erinnerung: In den vergangenen Jahren durften Stars wie Billie Eilish, Timothée Chalamet oder Dua Lipa diese Rolle übernehmen. Und auch 2024 hat die Co-Host-Liste nur absolute Superstars! Bad Bunny, Chris Hemsworth, Jennifer Lopez und Zendaya werden nämlich die Co-Vorsitzende des Abends – und sind damit schon fix auf der Gästeliste. Ebenfalls geladen sind Loewe-Kreativdirektor Jonathan Anderson und TikTok-CEO Shou Zi Chew. Sie sind in diesem Jahr Ehrengäste der Met-Gala.

Für die meisten der Co-Hosts ist die Met Gala mittlerweile ein Fixpunkt des Jahres; Jennifer Lopez hat bereits 13 Besuche hinter sich, Zendaya stand schon fünf Mal auf der Gästeliste und Rapper Bad Bunny durfte schon drei Mal teilnehmen. Für Chris Hemsworth wird es allerdings die erste Met Gala sein.

Fans freuen sich auf Zendaya bei der Met Gala

Online sorgen die Met Gala Enthüllungen schon jetzt für jede Menge Aufregung. Denn alle sind gespannt, wie das Thema umgesetzt werden kann! Der Dresscode „Garden of Time“ sollte schließlich auch in irgendeiner Weise die laufende Ausstellung berücksichtigen, die Mode in den Fokus stellt, die zu zerbrechlich ist, um sie noch zu tragen oder auszuführen.

Während viele darüber noch grübeln, freuen sich andere vor allem auf einen Star: Zendaya. Denn in den vergangenen Jahren mauserte sie sich zur absoluten Stilikone – blieb der Met Gala aber fern. Ihr letzter Besuch war 2019, als sie in einem Cinderella-Kleid die Stiegen hinaufging und für einen viralen Moment sorgte. Seitdem begeisterte sie mit ihren Looks zwar weiterhin auf den Red Carpets dieser Welt (derzeit etwa bei den Premieren von „Dune: Part 2“), Fans sehnten sich jedoch nach einem Met Gala Look. Ein Wunsch, der am 6. Mai 2024 in Erfüllung gehen soll.

ZENDAYA CO CHAIR OF THE MET GALA???? OH MY GOD pic.twitter.com/L6a633lxZz — katia (@challengcrs) February 15, 2024