Wir alle machen es: Den Nagellack erstmal kräftig schütteln, bevor wir die Farbe auf unseren Nägeln auftragen. Doch das ist absolut falsch!

Das Fläschchen soll vor dem Lackieren nämlich NICHT geschüttelt werden. Aber warum ist das eigentlich so? Wir verraten es dir!

Warum darf ich Nagellack nicht schütteln?

Es passiert irgendwie schon ganz automatisch, doch eigentlich sollten wir es lieber sein lassen und Nagellack vor dem Auftragen auf keinen Fall schütteln. Denn, wenn man den Lack eine Weile nicht verwendet hat, dann setzen sich unterschiedliche Schichten davon in der Flasche ab. Beim Schütteln kommt der Sauerstoff von ganz oben in die Farbe und dadurch Luftblasen im Lack. Diese werden dann beim Lackieren in Form von Unebenheiten oder kleinen Bläschen sichtbar.

Dasselbe passiert übrigens auch, wenn du den Pinsel beim Lackieren immer wieder in die Flasche pumpst. Ähnlich ist es auch bei Mascara – auch die Bürste der Wimperntusche sollte man nicht pumpen, sondern stattdessen sanft drehen.

So geht’s richtig

Um die Luftbläschen zu vermeiden, ist es besser, den Nagellack zu schwenken oder das Fläschchen zu rollen. Oder du kannst die Flasche auch vor dem Öffnen zwischen deinen Handflächen reiben und den Lack so erwärmen. Dadurch werden Luftbläschen beim Auftragen verhindert und deine Maniküre sieht richtig top aus.