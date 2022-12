Egal ob man es bei sich selbst wahrnimmt, oder bei seinem Gegenüber bemerkt – es ist einfach unangenehm: chronischer Mundgeruch! Leider bringen Mundwasser, Hausmittel und Co. meist nur vorübergehende Besserung. Doch wie eine neue Studie nun zeigt, müssen Betroffene ihr Schicksal nicht einfach so hinnehmen. Denn bestimmte probiotische Bakterien können sogar den hartnäckigsten Mundgeruch mildern.

Offenbar beeinflusst die Einnahme von Probiotika nicht nur den Darm günstig, sondern sogar die Mundflora.

Neue Studie: Bestimmte Bakterien könnten Mundgeruch langfristig beseitigen

Es ist ein unangenehmes Thema, über das kaum einer spricht: Mundgeruch! Ein übel riechender Atem ist nicht nur lästig, man nimmt ihn meist selbst gar nicht wahr. Doch Schätzungen zufolge leidet etwa ein Drittel aller Menschen an mehr oder weniger chronischen Mundgeruch, medizinisch Halitosis genannt. Doch wie wird man eine Halitosis wieder los?

Oft kann eine mechanische Reinigung von Zunge und Zahnraum helfen (wie bei einer professionellen Zahnreinigung), und auch Hausmittel wie Ölziehen kann Mundgeruch mildern, allerdings bringen diese Methoden meist nur vorübergehende Abhilfe. Müssen Betroffene also damit leben? Nicht, wenn es nach einem Forschungsteam der Universität Sichuan in China geht. Laut einer neuen Studie können Halitosis-Geplagte gezielt gegen den Mundgeruch vorgehen – und das ausgerechnet mit Bakterien.

Probiotika gegen Halitosis im Test

Bestimmte probiotische Bakterien können offenbar hartnäckigen Mundgeruch mildern, wie eine Metaanalyse um Forschungsleiter Nengwen Huang jetzt nahelegt. Für diese Erkenntnis wertete das Forschungsteam aus China insgesamt sieben Studien aus, in denen insgesamt 278 Testpersonen mit Mundgeruch ein bis zweimal am Tag ein probiotisches Präparat gegen Mundgeruch oder ein Placebo erhielten. Das Ergebnis: Die Probiotika-Einnahme brachte deutliche Besserungen der Halitosis im Vergleich zur Placebobehandlung. Der subjektiv wahrnehmbare Mundgeruch nahm in der Probiotika-Gruppe sowohl kurzfristig wie langfristig um mehr als die Hälfte ab, wie das Fachmagazin „Scinexx“ berichtet.

Demnach beeinflusst die Einnahme von Probiotika die Mundflora günstig und verringert die Produktion von schwefelhaltigen, übelriechenden Verbindungen durch anaerobe Abbauprozesse. Besonders effektiv seien dabei laut der Studie nützliche Bakterien wie Lactobacillus salivarius oder L. reuteri, Streptococcus salivarius oder Weissella cibaria in Form von Kaugummis oder Lutschtabletten. Diese Bakterien finden sich aber auch in Kefir, Sauerkraut, Kimchi und anderen fermentierten Lebensmitteln.

Die Lösung aller Mundgeruchs-Probleme?

Liegt in Bakterien nun tatsächlich die Lösung aller Mundgeruchs-Probleme? Das Team zeigt sich durchaus zuversichtlich: „Diese Ergebnisse legen nahe, dass die probiotische Therapie Mundgeruch verringern kann und daher durchaus positive Effekte gegen Halitosis bewirken“. Allerdings geben die Forschenden auch zu Bedenken: „Es sind noch weitere klinische Studien nötig, um die Ergebnisse zu verifizieren und die Wirksamkeit von Probiotika gegen Halitosis zu belegen“.

Probiotika sind übrigens kleine Alleskönner. Die regelmäßige Einnahme eines probiotisches Präparat kann sogar Falten mindern und gegen Pickel helfen. Mehr zu diesem Thema haben wir hier für euch recherchiert.