Apple plant für das kommende iPhone 12 anscheinend radikale Änderungen. Denn das Unternehmen hat in Japan Displaytechnologien patentieren lassen, die ein komplett rahmenloses Handy ohne sichtbare Selfie-Kamera zulassen würden.

Laut LetsGoDigital muss Apple allerdings noch ein paar Änderungen vornehmen und neue Technologien einsetzen, um die komplette Vorderseite des iPhone 12 mit Bildschirm zu bedecken.

Neues iPhone-Display ohne Rand

Laut den Patentanträgen des Unternehmens soll das künftige iPhone komplett ohne Aussparungen am Rand auskommen. Dazu müsse man die Frontkamera aber unter dem Bildschirm verbauen. Beim iPhone 11 war dies noch nicht der Fall. An der oberen Bildschirmkante befindet sich nämlich die sogenannte Notch, also die Einkerbung in der zwei Kameras sowie der Lautsprecher des Geräts untergebracht sind. Da man diese Technik noch nicht völlig im Rand verstecken konnte, ging man hier einen Kompromiss ein, um ein möglichst großes Display umzusetzen.

Anscheinend hat Apple nun einen Weg gefunden, auf diesen Kompromiss zu verzichten. Glaubt man nämlich den Patentanträgen, wird die Frontkamera unsichtbar und ebenso wie der Fingerabdrucksensor unter dem Display versteckt sein. Das würde übrigens ebenso bedeuten, dass man wieder weg von der Gesichtserkennung und zurück zur TouchID geht.

Zwei Displays übereinander

Bereits vor einigen Jahren hatte Apple vor, die Fingerprint-Sensoren unter dem Display zu verbauen. Schließlich war der Konzern aber nicht zufrieden mit der Technologie. Die chinesischen Konkurrenten Xiaomi und Oppo haben bereits Prototypen, bei denen die TouchID unter dem Display liegt. Möglich ist das dadurch, dass man zwei Bildschirme übereinanderlegt. Die Technik liegt dazwischen.

Ob auch Apple diesen Sandwich-Weg nimmt, ist noch unklar. Außerdem steht auch noch nicht fest, wann das neue Design des iPhones vorgestellt wird.