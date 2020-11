Und schon wieder mussten zwei Kandidaten die Show “Prince Charming” verlassen. Allerdings war der Rauswurf von Florian ein echter Schock für alle anderen.

Zwei Kandidaten sind raus

“Prince Charming” Alexander Schäfer dünnt das Feld immer weiter aus. Bereits in den ersten drei Folgen mussten immer zwei Kandidaten die Show verlassen und so war es auch in Folge vier. Denn in der sogenannten Gentlemen’s Night schickte der begehrte Junggeselle wieder zwei Männer nach Hause. Allerdings sind von diesem Rauswurf alle sehr betroffen.

Es trifft den Krankenpfleger und selbst ernannte “Haus-Mutti” Florian Kunze-Forrest. Der Berliner schien Alex gefühlstechnisch nicht von sich überzeugt zu haben. Immerhin ist er ihm aber wohl menschlich ans Herz gewachsen: “Dir habe ich schon mehrfach gesagt, was du für ein cooler Typ bist. Ich muss dir sagen, dass ich mich sehr freuen würde, wenn wir gute Freunde bleiben könnten, aber ich glaube, mehr wird bei uns nicht daraus”, erklärt er dem tätowierten Hottie seine Entscheidung. Flos Mitstreiter David, Michael, Lauritz und Adrian macht dieser Exit ziemlich betroffen, wie man in ihren Gesichtern erkennen kann.

Bild: Florian Kunze-Forrest/TVNOW

Zu wenig Interesse am “Prince Charming”

Neben Florian musste auch Personal Trainer Sascha Vaegs die Koffer packen. Er schien zuletzt aber ohnehin nicht allzu großes Interesse an dem Prinzen gehabt zu haben. Zusammen mit Jan Maik Baumann witzelt er sogar am Anfang der Folge über die Kandidaten, die womöglich schon Gefühle für Alex haben. “Ich glaube nicht, dass es zwischen uns beiden gefunkt hat”, erklärt Alexander seine Entscheidung. Dem scheint Sascha wohl auch zuzustimmen, denn er nimmt seinen Rauswurf ohne viel Drama hin.