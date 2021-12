Für Muggel und Magier gibt es Grund zur Freude, denn es gibt neue Details zur „Harry Potter“-Reunion. Auf einem ersten Foto sehen wir das Hauptdarsteller-Trio wieder gemeinsam vor der Kamera.

Und der erste Trailer verrät, welche Stars bei der großen Show mit dabei sind.

Harry, Ron und Hermine wieder vereint

2022 kann eigentlich nur ein gutes Jahr werden – vor allem für Harry Potter Fans. Denn das Jahr startet mit einem Fernseh-Event, auf das Fans schon Jahre gewartet haben. Zum 20. Jubiläum des ersten Kinofilms „Harry Potter und der Stein der Weisen“ gibt es nämlich ein Reunion-Special von HBO Max und Warner Bros – es geht also endlich wieder zurück nach Hogwarts!

Ähnlich wie bei der Friends-Reunion im Frühling 2021 dürfen sich Fans auf ihre Lieblingsmagier freuen. Das Reunion-Special soll eine Art Making-of sein, das die gesamte „Harry Potter“-Geschichte beleuchtet. Ausführliche Interviews und Gespräche mit dem Cast bringen vielleicht auch neue Sichtweisen auf die Fantasy-Saga und geben Einblicke hinter die Kulissen einer der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten.

Um die Vorfreude noch ein bisschen zu steigern, teilt HBO Max jetzt das erste Foto der Reunion-Show. Zu sehen sind darauf Harry, Ron und Hermine – aka Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson. Die drei sitzen in einem Set, das stark an die Gemeinschaftsräume von Gryffindor erinnert und sorgen dafür für einen mega Nostalgie-Moment. HBO Max titelt das Bild passenderweise „Als wären sie nie weg gewesen“.

Diese Stars sind bei der „Harry Potter“-Reunion

Bei der Show werden aber nicht nur die drei Hauptdarsteller in Erinnerungen schwelgen. Wie der erste Trailer zur Reunion-Show nämlich bestätigt, sind auch zahlreiche andere bekannte Gesichter aus Hogwarts dabei.

In dem 40 Sekunden langen Trailer gab es nämlich weitere Einblicke, was im Jänner auf uns zukommen wird. Zu Beginn sieht man den Tagespropheten, die bekannte Zeitung aus dem Zauber-Universum. In einer Schlagzeile steht: „Hogwarts Special Edition – Willkommen zurück, Ehemalige“. Dann werden zahlreiche Briefe ausgehändigt, die dazu auffordern, an den Ort des Geschehens zurückzukehren.

Neben Hagrid (Robbie Coltrane), Sirius Black (Gary Oldman) und Draco Malfoy (Tom Felton) gibt es auch ein Wiedersehen mit Lord Voldemort (Ralph Fiennes) und den einstigen Todessern Bellatrix Lestrange (Helena Bonham Carter) und Lucius Malfoy (Jason Isaacs). Noch viele weitere Stars sind an der Reunion beteiligt.

So könnt ihr die Reunion sehen

Nachdem HBO Max das Special zeigt, ist es im deutschsprachigen Raum auf Sky zu sehen. Ein genaues Ausstrahlungsdatum hat der Streamingdienst jedoch noch nicht bekannt geben. Doch mit großer Wahrscheinlichkeit sehen wir die Wiedervereinigung unserer liebsten Zauberer und Bösewichte ebenfalls Anfang Jänner.

Das ist aber nicht die einzige Sache, auf die sich „Harry Potter“-Fans im neuen Jahr freuen dürfen. Denn im Jänner erscheint auf Sky die Spielshow „Harry Potter: Hogwarts Tournament Of Houses“, in der waschechte Potterheads ihr Wissen unter Beweis stellen können. Moderiert wird das Event von keiner Geringeren als Oscar-Preisträgerin Helen Mirren. Mit dabei sind knifflige Quizfragen, spannende Duelle und besondere Überraschungsgäste!