Die Zeit in der Quarantäne kann auf Dauer sehr langweilig werden. Um den Menschen zu Hause trotzdem ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, hat sich das Unternehmen nun dazu entschlossen, seine kostenpflichtigen Online-Foto-Kurse ab sofort gratis zur Verfügung zur stellen. Falls ihr also nach einer neuen Beschäftigung sucht, könnt ihr euch die Videos als Inspiration für eure nächste Fotocollage ansehen. Denn in den 15-70 minütigen Tutorials, erklären professionelle Fotografen die Grundlagen der Fotografie. Zudem beinhalten die Videos hilfreiche Tipps wie man Tiere, Kinder oder Landschaften möglichst gut ins Bild rücken kann. Die Videos sind in englischer Sprache und kosten eigentlich zwischen 15 und 50 US-Dollar. Nun sind sie allerdings weltweit gratis abrufbar. Mit den Änderungen wolle man außerdem kreativen Menschen durch diese schwierige Zeit helfen, wird das Unternehmen von engadget.com zitiert.