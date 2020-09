Regelmäßige Bewegung und Sport gehören zu einem gesunden Lebensstil. Für manche ist das aber nur ein lästiges Mittel zum Zweck. Andere Sternzeichen wiederum leben dafür und können gar nicht genug schwitzen.

Das sind die sportlichsten Tierkreiszeichen:

Löwe

Wenn der Löwe nicht mindestens einmal am Tag Sport macht, bekommt er am Abend ein schlechtes Gewissen. Dieses Sternzeichen ist besonders eitel und legt sehr viel Wert auf sein Äußeres. Deswegen liebt der Löwe es, so richtig ins Schwitzen zu kommen. Zudem ist er sehr ehrgeizig und möchte immer alles perfekt machen. Kraftsport oder Teamsport sind deshalb perfekt für dieses Sternzeichen.

Widder

Der Widder kommt nie zur Ruhe. In ihm steckt die Energie von einem wilden Tier. Einfach nur ins Fitness-Studio für ein schnelles Training ist diesem Sternzeichen aber viel zu langweilig. Er liebt es, sich an der fischen Luft so richtig auszupowern. Ob im Wald laufen zu gehen oder gleich den nächsten Klettersteig erklimmen: Es gibt kaum jemanden, der so sportlich ist wie der Widder.

Skorpion

Der Skorpion liebt es, seine Muskeln aufzubauen und sie dann stolz zu präsentieren. Im Fitness-Studio versucht er stets, einen neuen Rekord aufzustellen. Außerdem achtet dieses Sternzeichen sehr auf seine Gesundheit, weshalb es immer und überall zu Höchstleistungen bereit ist.

Steinbock

Für den Steinbock gibt es nicht schöneres als Sport. Sein starker Wille, Ehrgeiz und Perfektionismus verhelfen ihm zu Höchstleistungen. Das Sternzeichen hat besonders viel Spaß daran, immer neue Sportarten auszuprobieren und sie schlussendlich zu meistern.