Looove is in the air … oder bei manchen Männern eben auch nicht. Aber keine Sorge: Das ist auch nicht schlimm, denn manche Begegnungen muss man einfach gehabt haben, um ganz genau zu wissen, wer der Traummann ist! Wir verraten euch in diesem Artikel, welche sieben Dates ihr unbedingt erlebt haben müsst und warum. P.S.: Mit Humor nehmen ist erwünscht 😉 Viel Spaß!

1. The older the better?

Von wegen Daddy Issues – jede von uns sollte mal ein Date mit einem etwas Älteren gehabt haben. Warum? Ganz einfach: Durch den Altersunterschied (oder vielleicht sogar Generationenunterschied? 👀😂) lebt ihr in komplett verschiedene Phasen eures Lebens. Du kannst also viel von ihm lernen und er genauso viel von dir – und das kann auch richtig spannend sein!

2. Liebe auf dem Land

Schon mal ein Date mit einem Landwirt gehabt? Nein? Na dann nichts wie los! Auch von Landwirten kannst du dir sehr viel abschauen: Einerseits, wie es ist, harte, körperliche Arbeit auf einem Bauernhof zu tätigen, aber auch viel über Ernährung und saisonales Obst und Gemüse … Lessons, die uns in unserem gesamten Leben weiterhelfen werden! 😊 Pssst: Falls du dich für Landwirtschaft und Liebesgeschichten am Bauernhof interessieren, kannst du ja bei Bauer sucht Frau reinschauen – ab dem 23.09. mittwochs um 20:15 Uhr auf ATV ❤️

3. Cougars aufgepasst!

Richtig gelesen: Genauso wie wir alle mal einen älteren Typen daten sollten, sollten wir genauso Jüngere treffen … schließlich wollen wir hier auch keinen diskriminieren oder außer Acht lassen! 😜 Wie schon erwähnt: Ihr könnt gegenseitig viel voneinander lernen. Plus: Es ist auch mal ganz lustig Sugar Mama spielen zu dürfen 😏

4. Der Klassiker: das Online-Date

Ja ja … wir kennen doch alle die vielen Online-Dating-Apps, die es mittlerweile gibt – oder waren bzw. sind selbst bereits angemeldet. Aber wart ihr auch schon auf einem Online-Date? Wenn nicht, dann ist es auf alle Fälle einen Versuch wert! Selbst, wenn das Date schrecklich läuft, habt ihr im Endeffekt immer noch eine lustige Dating Story für den nächsten Girls Brunch parat! 😂

5. Mehr als nur Workout Buddies?

Aber hallo! Dass dieser Punkt auf die Liste kommt, ist doch klar, oder? 😏 Fitnesstrainer haben nicht nur einen ansehnlichen Body, sondern können dir auch Tipps geben, wie du dich fit und gesund hältst … gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche, oder? Also nichts wie los … ab ins Gym und schon mal ein paar flirty Blicke austesten 💪

6. Help me, doctor!

Schon mal einen wahrhaftigen McDreamy gedatet? Auch das kann viele Vorteile haben: Einerseits lernst du wieder wahnsinnig viel – über den menschlichen Körper zum Beispiel, andererseits ist er der Erste, der dir helfen kann, falls du mal Beschwerden hast und medizinischen Rat brauchst. P.S.: Gilt auch für Apotheker! 😉

7. Break the Law

Er ist gebildet, verdient viel Geld und geht sachlich und objektiv an die Dinge ran: der Jurist. Ob er der Typ Mann ist, mit dem du Pferde stehlen könntest? Wahrscheinlich nicht. Aber er ist auf alle Fälle der Typ Mann, der dir aus der Patsche helfen kann, falls du mal mit jemand anderem Pferde stehlen warst … und genau deshalb lieben wir ihn ❤️

Welche Dates sollten wir alle deiner Meinung nach mal gehabt haben? ✨