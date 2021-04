Niemand erlebt gerne Niederlagen. Aber manche Menschen stehen nach einem Rückschlag viel schneller wieder auf, als andere. Diese Eigenschaft hängt auch oft vom Sternzeichen ab.

Diese Tierkreiszeichen geben nicht so schnell auf:

Widder

Der Widder ist oft sehr chaotisch. Diese Eigenschaft wird dem Sternzeichen oft zum Verhängnis und er stolpert oft über sein eigenes Chaos. Allerdings nimmt er diese kleinen Niederlagen gelassen. Denn er weiß genau: Aus diesen Fehlern kann der Widder lernen und sich weiterentwickeln. Und das ist eine seiner besten Eigenschaften. Denn er zieht daraus seinen Nutzen und verkriecht sich nach einem Fall nicht unter der Decke und schmollt. Ganz im Gegenteil: Er geht aus jeder Niederlage wieder stärker hervor. Ein echter Kämpfer.

Krebs

Dem Krebs werden seine Gefühle oft zum Verhängnis. Denn er gibt meistens zu viel davon preis, was andere Menschen gerne ausnutzen. Doch dieses Sternzeichen sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Denn obwohl der Krebs sehr sensibel ist und seine Gefühlswelt auf der Zunge trägt, steht er nach jeder Niederlage wieder auf und blickt nicht mehr zurück. Wenn der Krebs ein Ziel vor Augen hat, lässt er sich durch nichts davon abbringen. Da kann ihm auch eine kleine Niederlage nichts anhaben.

Schütze

Schütze lernen aus ihren Fehlern und wollen daran wachsen. Deshalb sehen sie Niederlagen auch nicht als Rückschlag, sondern als Chance, etwas Neues zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Für diese Eigenschaft beneiden anderen Menschen dieses Sternzeichen oft und bewundern die Standhaftigkeit der Schützen.

Steinbock

Der Steinbock würde am liebsten über alles in seinem Leben die Kontrolle haben. Leider halst sich dieses Sternzeichen deshalb auch immer wieder zu viel auf und kommt mit seinen ganzen To-dos nicht mehr nach. Doch der Steinbock übernimmt für seine Fehler und Niederlagen auch immer die Verantwortung. Er hat kein Problem damit, sich einzugestehen, etwas falsch gemacht zu haben. Dieses Pflichtbewusstsein hat ihm vor allem in seinem Berufsleben schon viele Pluspunkte bei seinen Vorgesetzten gebracht.

Das könnte dir auch gefallen: