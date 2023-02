Montag ist für viele gleichbedeutend mit einem Neustart. Doch für drei Sternzeichen bringt die neue Woche nicht nur Positives.

Denn diese drei haben jede Menge Streit und Konflikte vor sich!

Löwe

Auch wenn sie es sich selbst nicht erklären können: die Löwen sind diese Woche besonders gereizt. Schon die kleinste Kleinigkeit bringt sie aus der Fassung und jeden schiefen Blick sehen sie als Angriff gegen ihre Person. Dementsprechend anstrengend wird die Woche für sie. Denn die Löwen scheuen sich nicht davor, die Dinge anzusprechen, die sie nerven. Und das sind in den kommenden Tagen ziemlich viele Dinge! Es wird also eine Woche voller Ungereimtheiten und Zickereien; zumindest so lange, bis die Löwen die eigentliche Ursache ihrer schlechten Laune finden.

Skorpion

Der Streit, der die Woche der Skorpione prägen wird, bahnt sich schon seit einiger Zeit an. Denn in den vergangenen Wochen ist dem Tierkreiszeichen immer wieder eine ganz bestimmte Person in ihrem Leben negativ aufgefallen. Eine Person, die ihnen eigentlich sehr viel bedeutet, ihnen zuletzt aber mehrfach das Gefühl gegeben hat, einfach nicht gut genug zu sein. Dieses konstante Runtermachen wollen sich die Skorpione jetzt nicht länger gefallen lassen und gehen in die Offensive. Denn es braucht ein klärendes Gespräch, um das Unterschwellige Schlechtmachen endlich beiseite zu legen.

Schütze

Für die Schützen sind die Konflikte in dieser Woche extrem vielseitig und enorm verwirrend. Denn eigentlich ist bei dem Tierkreiszeichen alles in bester Ordnung. Doch sie werden das Gefühl einfach nicht los, dass ihnen etwas Wichtiges im Leben fehlt. Und dieses Etwas suchen die Schützen diese Woche intensiv in anderen Menschen und neuen Bekanntschaften. Dabei vergessen sie jedoch schnell darauf, dass sie schon ein extrem stabiles Umfeld haben, das sie nicht als selbstverständlich ansehen sollen. Was folgt ist ein Streit mit der BFF, die sich nach mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung sehnt!