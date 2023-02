Egal ob schon ewig in einer Beziehung oder noch frisch verliebt – manche Sternzeichen-Paare sind einfach wie füreinander gemacht. Sie sollten deshalb keine Zeit verlieren, sondern Nägel mit Köpfen machen und heiraten. Denn sie passen einfach perfekt zusammen! Nichts kann diese Sternzeichen-Paare entzweien.

Welche Tierkreiszeichen am besten schon mit der Planung für die Hochzeit anfangen sollte, verraten wir euch hier.

Stier und Widder

Beim Stier und Widder ist nach einer ganz schön turbulenten Kennenlernphase mittlerweile Ruhe in der Beziehung eingekehrt. Sie sind ein eingespieltes Team und harmonieren einfach großartig zusammen. Zudem stehen sie sich näher als je zuvor und können sich blind vertrauen. Die perfekte Basis für den nächsten Schritt. Eine Hochzeit würde ihr Liebesglück auf jeden Fall krönen! Auch wenn sich diese Sternzeichen oftmals nicht entscheiden können, in diesem Fall treffen der Widder und der Stier ganz sicher die richtige Entscheidung.

Jungfrau und Fische

Der Jungfrau sagt man ja nach, einen besonders realistischen Blick auf die Welt und das Leben zu haben. Ganz im Gegensatz zu den Fischen, die sich gerne mal in ihren Gedanken verlieren und ihre kreative Ader sprechen lassen. Aber da sich Gegensätze ja bekanntlich anziehen, lernt in dieser Sternzeichen-Paarung der eine vom anderen. Eine solide Basis. Dieses Match ist wohl für die Ewigkeit gemacht ist. Sie sollten deshalb auch unbedingt den nächsten Schritt wagen und heiraten.

Waage und Skorpion

Mit ziemlich großer Sicherheit hat die Waage schon vor einer Weile ihren Seelenverwandten gefunden. Und zwar im temperamentvollen Skorpion. Auch bei diesem Paar gilt das Sprichwort: Gegensätze ziehen sich an. Die ausgeglichene Waage tut dem manchmal sehr impulsiven Skorpion einfach gut. Sie gehören für immer zusammen. Wieso also noch mit der Hochzeit warten? Vor allem die Waage wünscht sich schon lange einen Antrag. Der Skorpion zögert aber noch, da er ja auch seine Freiheit liebt. Aber lieber Skorpion: Die Ehe ist kein Gefängnis. Also: Ab vor den Traualtar!