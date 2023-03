Auch wenn wir es alle nicht wahrhaben wollen: wir werden älter. Und Trends, die sich für uns anfühlen, als wären sie erst gestern gewesen, sind in Wahrheit schon deutlich älter. So wie diese zehn Popkultur-Momente, die 2023 ihren 10. Geburtstag feiern.

Wir können es einfach nicht glauben!

1. Frozen

Zehn Jahre ist es mittlerweile her, seitdem wirklich JEDES Kind (und so ziemlich jeder Erwachsene) dieser Welt „Let it Go“ gesungen hat – und seitdem den Song nie wieder aus dem Kopf bekommen hat. Wird also höchste Zeit für eine Fortsetzung. Und die gute Nachricht ist: Disney hat bereits einen dritten Teil geteast.

via GIPHY

2. Katy Perry – Roar

Und es geht musikalisch weiter. Denn im September 2013 startete Katy Perry ihre neue Ära mit „Roar“ – und versetzte uns alle zurück ins Dschungelfieber!

3. Flappy Bird

Flappy Bird war eines dieser viralen Spiele, bei denen man sich nicht erklären konnte, warum alle es so feierten. Zumindest so lange nicht, bis man es dann selbst zum ersten Mal gespielt hat. Denn der kleine Vogel machte wirklich süchtig. Eigentlich also gar nicht so furchtbar, dass das Spiel seit Jahren nicht mehr im App-Store verfügbar ist – zumindest mit Blick auf unsere Screen-Time.

via GIPHY

4. Das Harlem Shake Meme

Jeder – und wir meinen wirklich JEDER wollte diesen Trend nachmachen. Alles was man gebraucht hat, waren schließlich nur ein paar Freunde – und dubiose Verkleidungen. Das alleine hätte zum nächsten viralen Video verhelfen können. Aber während manche stolz ihren Harlem Shake vor mittlerweile zehn Jahren gepostet haben, versauern andere bis heute noch auf der Speicherkarte der Digitalkamera – und das ist vermutlich auch besser so!

5. What Does The Fox Say?

Kaum hatten wir den Harlem Shake verkraftet, kam auch schon der nächste virale Hit um die Ecke. Und mit „What Does The Fox Say?“ kam ein Video, das auch den wohl nervtötigsten Ohrwurm ALLER Zeiten hatte. Denn das nicht enden wollende „Ring-Ding-Ding-Ding“ bekam man einfach nicht mehr aus dem Kopf.

6. Die „Red Wedding“ von „Game of Thrones“

Für alle, die „Game of Thrones“ noch immer nicht gesehen haben, werden wir diese einschneidende Folge hier nicht spoilern. Wir sagen nur so viel: einen schockierenderen TV-Moment hat es nicht gegeben – und auch zehn Jahre später müssen wir uns im Jahr 2023 noch von den Ereignissen dieser knappen Stunde erholen.

via GIPHY

7. Miley Cyrus und der Schaumstofffinger

Wo wir schon beim Thema Schock sind. Der Auftritt von Miley Cyrus bei den Video Music Awards 2013 wird wohl für immer in die Popkulturgeschichte eingehen als einer jener Momente, mit denen wirklich niemand gerechnet hat. Denn dass Miley mit neuer Frisur und wenig Kleidung ausgerechnet gegen Robin Thicke twerkt, war wohl auf keiner Bingo-Liste des Abends.

via GIPHY

8. Das Doge Meme

Ganz ehrlich: dieses Meme begleitet uns auch heute noch im Alltag. Denn mit Doge kann man einfach so viele Emotionen ausdrücken. Umso schockierender ist es, dass wir den niedlichen Hund 2023 schon seit einem Jahrzehnt verwenden.

via GIPHY

9. Royals von Lorde

Na, wieder Lust auf ein bisschen angsty-Teenie-Nostalgie? Keine Sorge, die durfte natürlich auch 2013 nicht fehlen. Denn Lorde sorgte vor mittlerweile einem Jahrzehnt für eine DER Teenie-Hymnen unserer Zeit.. und euer Ohrwurm kommt in 3…2…1..

10. „The Office“-Finale

Auch wenn die Comedy-Serie hierzulande deutlich später einen Hype erlebte als in Amerika: „The Office“ zählt mittlerweile schon zu den älteren Shows. Denn das große Serienfinale nach neun Staffeln feiert am 16. Mai sein zehnjähriges Jubiläum.

via GIPHY