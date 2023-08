Während Ryan Gosling gerade Erfolge als Ken im Sommer-Blockbuster „Barbie“ feiert, sorgt eine weitere legendäre Rolle des Schauspielers für Aufregung. Denn der Herz-Schmerz-Klassiker „Wie ein einziger Tag“ wird zum Broadway-Musical.

Wenn ihr uns fragt sollten Taschentuchpackungen im Ticketpreis inkludiert sein!

„Wie ein einziger Tag“ als Musical

Die Geschichte von Allie und Noah ist wohl eine der dramatischsten und berührendsten Romanzen, die es jemals auf Hollywood-Leinwände geschafft hat. Denn als der Roman „Wie ein einziger Tag“ (im englischen „The Notebook“) von Nicholas Sparks im Jahr 2004 verfilmt wurde, blieben in den Kinosälen wirklich nur die wenigsten Augen trocken. Zur Erinnerung: „Wie ein einziger Tag“ erzählt die Lovestory von Allie und Noah, die sich über Jahrzehnte hinweg zieht und einige Schicksalsschläge beinhaltet. In den Hauptrollen waren Rachel McAdams und Ryan Gosling.

Und beide sorgten beim Publikum für pure Euphorie. Es regnete Lob, Preise und den ersten Hype rund um Hauptdarsteller Ryan Gosling, der weiter anhält. Bis heute zählt „Wie ein einziger Tag“ zu den beliebtesten Liebesfilmen unserer Generation.

Kein Wunder also, dass aus dem Stoff noch mehr herausgeholt werden sollte. Und wenn es keine Optionen für ein Sequel gibt, bleibt ja immer noch die musikalische Neuerzählung. Was bei Filmen wie „Natürlich Blond“, „Mean Girls“ und „Bodyguard“ geklappt hat, muss doch auch hier möglich sein. Das dachten sich wohl auch einige Theater-Spezialist:innen und verwandelten in den vergangenen Jahren die Buchvorlage in ein Musical.

Cast noch nicht bekannt

Und nach einem kurzen Testlauf im Herbst 2022 in Chicago feiert das Musical schon bald die große Broadway-Premiere. Denn wie zahlreiche US-Medien berichten, soll das Musical im Frühling 2024 auf die Bretter kommen, die die Welt bedeuten. Die Musik zur Story steuert übrigens die Sängerin Ingrid Michaelson bei. Einen ersten Vorgeschmack auf die Songs gibt es auch schon, wie etwa Ingrids Inszenierung des Songs „If This Is Love“.

Wer allerdings in die Rollen von Allie, Noah und Co schlüpfen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. In der Inszenierung in Chicago wurden die Charaktere in den verschiedenen Altersabschnitten von jeweils drei Schauspieler:innen gespielt. Wir hoffen ja insgeheim darauf, dass sich Ryan Gosling nach Musical-Auftritten in „La La Land“ und seiner „I’m Just Ken“ Performance in „Barbie“ vielleicht ja an die Broadway-Challenge wagt. Das ist zwar nicht gerade realistisch, aber man wird ja wohl noch träumen dürfen.