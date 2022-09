Andrej Mangold ist wieder in festen Händen und total verliebt in die Influencerin Annika Jung. Mit der Verkündung sorgte der Basketballspieler vergangene Woche für eine große Überraschung. Jetzt machen die zwei ihre Liebe sogar schon ganz offiziell. Die zwei Lovebirds gaben jetzt nämlich ihr Red-Carpet-Debüt.

Die beiden zeigten sich turtelnd bei einem Event in Berlin.

Andrej Mangold: Erster Red-Carpet-Auftritt mit seiner neuen Freundin Annika Jung

Nach zwei Jahren als Single ist Andrej Mangold wieder bis über beide Ohren verliebt und in festen Händen. Das verriet der Ex-Bachelor erst vor Kurzem auf Instagram. Annika Jung heißt seine neue Flamme. Und auch sie ist nicht ganz unbekannt. Mit über 500 Tausend Followern auf Instagram ist sie als Fashion-Influencerin äußerst erfolgreich unterwegs. Jetzt gaben die zwei Lovebirds ihr Debüt am Red-Carpet.

Auf Instagram teilten die beiden dazu einen Clip von ihrem ersten öffentlichen Auftritt in Berlin. „Erster gemeinsamer roter Teppich“, schreiben die zwei dazu. In dem Clip laufen Andrej und Annika selbstbewusst über den roten Teppich. Für das Event entschied sich Andrej für einen klassischen schwarzen Smoking mit Fliege. Seine Freundin wählte ein transparentes Kleid mit Schleppe und langen Ärmeln, das zudem mit goldenen Pailletten besetzt war. Zusammen überstrahlt das Paar einfach alle!

Vor einem Jahr kennengelernt

Kennengelernt haben sich die zwei Turteltauben übrigens vor einem Jahr – im Urlaub auf Mykonos durch einen gemeinsamen Freund. Dazu sagt Andrej im Interview mit „Bild“: „Nach anfänglich eher sporadischem Kontakt, der immer mehr und intensiver wurde, haben wir vor ein paar Wochen gemerkt, dass unsere Treffen mittlerweile viel mehr als nur eine reine Freundschaft sind.“

Berühmt wurde Andrej Mangold 2019 durch die Show „Der Bachelor“. Im Finale der Kuppelshow überreichte der Ex-Basketballprofi dann Kandidatin Jennifer Lange seine letzte Rose. Die beiden wurden ein Paar und scheuten auch nicht die Öffentlichkeit. So waren sie 2020 auch im „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Nur wenige Wochen nach der Ausstrahlung der Show gaben Andrej und Jenny dann ihre Trennung bekannt. Ihre Teilnahme an der Show wurde damals stark kritisiert. Mittlerweile ist Jennifer Lange mit dem Musiker Darius Zander zusammen.