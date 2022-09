Mit diesem Prank von Jan Böhmermann hat Laura Müller wohl nicht gerechnet. Neben ihrem Account auf OnlyFans, bietet die 22-Jährige seit Mai außerdem auch bezahlte Grußbotschaften über „memmo.me“ an. Und genau da hat Böhmermann nun zugeschlagen und Laura hinters Licht geführt. Er ließ für seinen „Fest & Flauschig“-Podcast anonym einen Videogruß an Olli Schulz ausrichten.

Laura merkte natürlich nicht, wer wirklich hinter dem Gruß steckt und übermittelte die Botschaft wie bestellt.

Laura Müller fällt auf Jan Böhmermann rein

Die neuste Folge von Jan und Ollis Podcast „Fest & Flauschig“ hielt so einige Überraschungen bereit. Denn zum einen fand die Aufzeichnung dieses Mal live in Berlin statt und zum anderen brachten sie ihre Fans mit einem ziemlich fiesen Prank zum Lachen, mit dem wohl niemand gerechnet hatte. In der Hauptrolle: Laura Müller.

Die Ehefrau von Michael Wendler verkauft seit Mai Grußbotschaften für 250 Euro über ihren „memmo.me“-Account. Dort bieten zum Beispiel auch Roberto Blanco oder „Bauer sucht Frau“-Star Narumol oder Stefanie Hertel Videobotschaften zum Geburtstag, Hochzeitstag oder ähnliches an. Ein gefundenes Fressen für Satiriker Jan Böhmermann. Laura und ihr Ehemann, der Wendler, stehen immer wieder auf seiner Gagliste – und auch diesmal konnte der 41-Jährige nicht widerstehen und legte die 22-Jährige höchst persönlich rein.

Jan bestellt Grußbotschaft für Olli Schulz

Um sich einen Spaß aus Lauras Nebenverdienst zu machen, bestellte Jan Böhmermann eben eine solche Botschaft für seinen Podcast-Kollegen Olli Schulz. Der Auftrag: Im Video soll die 22-Jährige Jans Podcast-Kollegen aufmuntern, der momentan angeblich schwere Zeiten durchmacht. Dass allerdings Jan Böhmermann hinter der Grußbotschaft steckt, hatte Laura wohl nicht geahnt und den Auftrag deshalb natürlich brav wie gewünscht ausgeführt. Und genau diese Videobotschaft spielte der Satiriker dann in der Live-Folge von „Fest & Flauschig“ am Sonntag ab. Dafür hatte sich Laura jedenfalls mächtig ins Zeug gelegt. Mit Worten wie „Lass den Kopf nicht hängen“ und „bleib positiv und lass dich nicht runterziehen“, gibt sie ihr Bestes.

Das Publikum war sichtlich amüsiert und brach währenddessen in lautes Gelächter aus. Am Ende lässt Laura Olli noch eine „liebe Umarmung da“ und lässt ihn außerdem wissen, dass er auf jeden Fall „nicht alleine“ sei. „Ich bin gerührt“, kommentiert Olli die Botschaft. Und Jan Böhmermann wäre nicht Jan Böhmermann, wenn er aus der motivierenden Rede nicht noch einen Jingle bauen würde.

Hier geht’s zur neuesten Folge!