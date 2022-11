US-Rapper Snoop Dogg bekommt einen eigenen Film. Wie Universal Pictures jetzt bekannt gab, soll der Musiker das Biopic selbst produzieren. Das Filmstudio hat bereits die erfolgreichen Biografien „8 Mile“ und „Straight Outta Compton“ veröffentlicht.

Das Drehbuch stammt von Robert Cole, der auch an den „Black Panther“-Filmen mitgemischt hat.

Snoop Dogg bekommt eigene Filmbiografie

Die Hollywood-Welt hat entschieden, dass das Leben von Snoop Dogg einfach verfilmt werden muss. Universal Pictures hat jetzt verkündet, dass ein Biopic über die „legendäre Lebensgeschichte“ des erfolgreichen US-Rappers in the making ist. Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist der 51-Jährige selbst mit seiner Produktionsfirma Death Row Pictures daran beteiligt.

Im Interview mit dem Magazin verrät Snoop, dass er lange mit dem Projekt gewartet habe, um das richtige Team für diesen Film zu finden. Robert Cole, bekannt für seine Arbeit an „Black Panther“ und „Black Panther: Wakanda Forever“, schreibt demnach das Drehbuch. Allen Hughes, der an Filmen wie „Menace II Society“, „From Hell“ und „The Book of Eli“ beteiligt war, übernimmt die Regie.

Snoop Dogg teilte die Neuigkeiten auch auf seinem Instagram-Profil. „Endlich“, schreibt der Rapper. „Das wird ein Spaß!“

Filmstudio für erfolgreiche Hip-Hop-Filme bekannt

Für Universal Pictures wäre der Film über Snoop Dogg nicht die erste Biografie. Im Jahr 2002 erschien „8 Mile“, ein Biopic über einen der erfolgreichsten Rapper aller Zeiten; Eminem. Und auch „Straight Outta Compton“, der die Geschichte über die Rap-Gruppe N.W.A erzählt, feierte 2015 große Erfolge. Der Streifen war zudem für unzählige Preise, darunter auch den Oscar, nominiert.

Wann und wo der Film über Snoop Dogg zu sehen sein wird, ist derzeit noch unbekannt.