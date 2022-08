Er galt als DER Favorit bei der diesjährigen Staffel von „Die Bachelorette“: Kandidat Lukas Baltruschat. Im Finale entschied sich Sharon Battiste aber letztendlich gegen ihn. Ganz zur Enttäuschung der Fans. Doch möglicherweise findet Lukas bald schon selbst seine Traumfrau im TV. Denn nun verriet der Personal Trainer, was er davon halten würde, der nächste Bachelor zu werden.

Bekommen wir den Hamburger bald schon wieder zu Gesicht, um tatsächlich seine Mrs. Right zu finden?

Wird Bachelorette-Kandidat Lukas der neue Bachelor?

Der 28-jährige Lukas Baltruschat schlich sich bei „Die Bachelorette“ nicht nur in das Herz von Sharon Battiste, sondern auch in unseres. Im Finale dann die große Überraschung: Obwohl sich Sharon im Laufe der Staffel in ihn verliebt, entscheidet sie sich in der letzten Nacht der Rosen dann letztendlich gegen ihn – und für Jan Hoffmann. Doch seine Fans bleiben Lukas treu.

Von allen Kandidaten konnte er bereits zu Beginn der neunten Staffel den größten Followerzuwachs auf Instagram verbuchen. Grund dafür könnte seine süße Reaktion gegenüber der Bachelorette gewesen sein, als sie sich zum ersten Mal ohne Perücke zeigte. Oder aber es liegt daran, dass Lukas einfach charmant und mega sympathisch rüberkommt – und btw noch wirklich gut aussieht!

Auf Instagram darf sich der „Bachelorette“-Kandidat jedenfalls über unzählige liebe Kommentare freuen. Eine Userin schreibt zum Beispiel: „Sympathischer Mann. Mega Charakter und super Einstellung. Nichts gegen Jan. Aber du hättest gewinnen müssen. Das passt wie Faust aufs Auge“.

Eine andere kommentiert: „#Teamlukas! Ich hätte mir die letzte Rose für dich so gewünscht. Du wirst die Richtige sicher bald finden.“ Tja, einige Follower hätten da aber auch schon einen konkreten Vorschlag, wenn es um die Suche nach seiner Traumfrau geht. So sind sich seine Fans einig: Lukas hätte das Zeug zum perfekten Bachelor! Was der 28-Jährige davon hält?

Lukas könnte sich vorstellen, Rosenkavalier zu werden

In einem Interview mit der Zeitung „Bild“ sprach er nun über seine „Bachelorette“-Zeit und geht dabei auch auf die Frage ein, ob er als Bachelor nochmal im TV nach der großen Liebe suchen würde. „Witzigerweise habe ich das jetzt schon oft in den Kommentaren bei Instagram gelesen. Wenn ich mir Sharons Situation vorstelle, und ich bin selber sehr empathisch und emotional, und ich habe da 20 Frauen, die alle meine Aufmerksamkeit möchten und wo es irgendwann auch sehr intensiv von den Gefühlen her wird – das stelle ich mir tatsächlich sehr schwer vor“, sagt Lukas in dem Interview.

Doch nur weil er es sich schwierig vorstellt, heißt das nicht, dass Lukas es nicht in Erwägung ziehen würde. So führt er weiters aus: „Bevor ich bei der ‚Bachelorette‘ war, hätte ich ganz locker Ja gesagt, aber jetzt ist mir das Ausmaß bewusst, wie enorm belastend das auch sein kann. Es ist aber natürlich auch wunderschön und hat total viele coole Momente. Deshalb würde ich darüber nachdenken und tendiere eher dazu, dass ich Ja sagen würde.„

Könnt ihr euch Lukas als Bachelor vorstellen? Ja, das würde echt gut passen! #teamlukas Hmmm, ich weiß nicht so recht. Eher nicht!

Quiz Maker – powered by Riddle