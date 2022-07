Es ist vollbracht! „Die Bachelorette“ 2022 Sharon Battiste hat ihre allerletzte Rose und somit ihr Herz an Jan Hoffmann vergeben. Ihre Wahl kam für viele dann aber doch überraschend. Denn Sharon hat sich ordentlich verliebt – und das eben in beide Finalisten.

Und die Frage, die sich natürlich alle stellen: Sind die beiden noch ein Paar?

Bachelorette 2022: Jan Hoffmann bekommt Sharons letzte Rose

Nach einem wochenlangen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Kandidaten Lukas und Jan musste sich die Bachelorette nun entscheiden. Trotz großer Gefühle für beide Männer, konnte nur einer die letzte Rose erhalten. Brodelnde Emotionen und viel Tränen sind da natürlich vorprogrammiert. Und man muss auch gestehen: Spannender hätte es RTL wohl nicht machen können. Letztendlich muss Lukas das Feld räumen, denn Bachelorette Sharon Battiste verteilte in Bangkok ihre letzte Rose an Florist Jan.

„Ich habe mich in dich verliebt und deswegen möchte ich dich fragen, ob du diese letzte Rose aus tiefem Herzen annehmen möchtest und Lust hast auf eine gemeinsame Zukunft mit mir?“, fragte die 30-jährige Schauspielerin ihren Auserwählten. Mit dieser Entscheidung schloss sich für Sharon und Jan der Kreis. (Bereit für kitschige Romantik?) Jan war tatsächlich der erste Kandidat, der in der ersten Folge aus der Limousine stieg und auch der Erste und der Letzte, den die Bachelorette küsste. Ironischerweise war zweitplatzierter und Fan-Favorit Lukas der zweite Mann, dem Sharon in der Show begegnete. Er zog im Finale – für viele Zuschauer*innen überraschend – den Kürzeren. Doch ihre Wahl kam nicht nur überraschend, Fans sind auch nicht so happy mit Sharons Entscheidung.

Fans sind enttäuscht

Viele sind mit Sharons Entscheidung für Jan – und damit gegen Lukas – alles andere als einverstanden. Denn obwohl ihn vielleicht nicht jeder gleich von Beginn an auf dem Schirm hatte, mauserte sich auch Lukas im Laufe der neunten Staffel zum Anwärter auf die letzte Rose und verdrehte Sharon ein ums andere Mal den Kopf, was dazu führte, dass sie ihm als erstes ihr Glatzen-Geheimnis offenbarte.

Durch seine ultra cute Reaktion auf Sharons Geheimnis, wurde der charismatische Vater zum absoluten Favoriten der Fans. So schreibt ein Twitter-User zum Beispiel: „Wenn sie nicht Lukas nimmt, verstehe ich den Film nicht“.

Wenn sie nicht Lukas nimmt versteh ich den Film nicht #DieBachelorette — Romina🧚🏼 (@ReinaRomina90) July 14, 2022

Für andere Nutzer hat sich in der finalen Folge Sharons Entscheidung aber schon abgezeichnet. „Krass, ich hätte die Staffel über immer gedacht, dass Lukas gewinnt! Aber, dass jetzt Jan gewonnen hat, überrascht mich nach den letzten zwei Dates nicht. Sharon hat beim letzten Date schon recht abwesend gewirkt“, heißt es in einem Tweet.

krass hätte die staffel über immer gedacht dass lukas gewinnt aber dass jetzt jan gewonnen hat überrascht mich nach den letzten 2 dates nicht, sharon hat beim letzten date schon recht abwesend gewirkt. #diebachelorette — Valerie (@The_PingPing) July 24, 2022

Sind Sharon und Jan ein Paar?

Doch letztendlich zählt für die Zuschauer*innen nur noch eine einzige Frage: Sind Sharon und Gewinner Jan noch zusammen? Diese Frage ging diesmal nicht Frauke Ludowig, sondern Sophia Thomalla beim großen Wiedersehen auf den Grund.

Die Antwort: *Trommelwirbel* …. Ja, sie sind ein Paar! „Ich bin sehr happy“, strahlte Sharon. Sie hofft, dass ihre Beziehung den Alltag übersteht. Ende gut, alles gut? Es wäre den beiden zu wünschen. Ansonsten bleibt eventuell ja noch die Option eines Rückziehers à la Niko Griesert. Wir erinnern uns: 2021 entschied er sich als „Bachelor“ im Finale erst für Mimi Gwozdz, nur um später zur Zweitplatzierten Michèle de Roos zurückzukehren, mit der er bis heute auf Wolke sieben schwebt. Vielleicht ja ein gutes Omen für ein „Comeback“!