Viele träumen vom Tag der Hochzeit als schönster Tag des Lebens. Für ein Brautpaar endete dieser jedoch in einem Chaos, als die Braut kurz vor der Trauung von fremden Männern mit roten Farbdosen attackiert wurde. Hinter dieser böswilligen Aktion soll die Mutter des Bräutigams stecken, die bereits in der Vergangenheit für viel Drama gesorgt haben soll.

Auf der Social-Media-Plattform Reddit sorgt diese Story für Gesprächsstoff!

Schwiegermutter rächt sich an Braut

Jede:r, der schon auf einer Hochzeit eingeladen war, weiß: es gibt im Nachhinein IMMER etwas zu erzählen. Entweder schwärmt man von der Hochzeitslocation, dem Essen oder lästert über den einen oder anderen Patzer bei der Feier. Was auf dieser Hochzeit passiert ist, hebt Wedding-Gossip jedoch auf ein ganz neues Level. Wie eine Userin der beliebten Social-Media-Plattform Reddit kürzlich berichtet, endete der „schönste Tag“ eines Brautpaares jedoch mit einem richtigen Alptraum. Der Grund: die Braut soll von fremden Männern kurz vor ihrer Trauung im Auftrag ihrer Schwiegermutter mit roter Farbe beworfen worden sein.

Für ein besseres Verständnis erläutern wir euch zunächst einmal die Hintergrundgeschichte zum Family-Drama: Wie die Reddit-Userin berichtet, soll es zwischen der Braut, die nicht namentlich genannt wird, und der Familie ihres Zukünftigen, von Anfang an Schwierigkeiten gegeben haben. Allen voran mit ihrer Schwiegermutter, ihrer Schwägerin und ihrem Schwager. „Sie bedrohten sie wiederholt, erstellten mehrere Social-Media-Accounts, um sie zu belästigen“, erzählt die Userin auf Reddit. Dementsprechend kamen damals auch die Hochzeits-News bei der Familie des Bräutigams nicht unbedingt gut an.

Hochzeit endet in einem Chaos

„Als ihre Mutter erfuhr, dass sich das Paar verlobt hatte, täuschte sie einen Herzinfarkt vor und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.“ berichtet die Reddit-Userin. Für ihren gesundheitlichen „Anfall“ machte sie ihren Sohn verantwortlich, da er sich ihrer Meinung nach für die „falsche“ Partnerin entschieden hatte. Seine Familie sah seine Freundin aufgrund ihres sozioökonomischen Status nämlich nicht als heiratswürdig. Sie drohten ihm sogar, nicht zur Hochzeit zu kommen. Das hielt das Paar jedoch nicht von seinen Heiratsplänen ab.

Was am Tag der Hochzeit passieren würde, damit hatte allerdings niemand gerechnet. Wie die Userin berichtet, soll die Schwiegermutter jemanden angeheuert haben, der das Kleid der Braut ruinieren sollte. „Drei Männer liefen auf sie zu, zwei mit Farbdosen und ein weiterer mit einer Aufnahme, und sie bedeckten ihr Kleid mit roter Farbe.“, erzählt die Reddit-Userin weiter und teilt sogar Fotos des Vorfalls mit der Community.

Der Schock sitzt bei vielen tief

„Zuerst dachten die Gäste, die rote Farbe könnte Blut sein“, erläuterte die Userin, die selbst bei der Hochzeit zu Gast war. Nichtsdestotrotz ließen sich weder das Brautpaar noch die Gäste von dem Vorfall unterkriegen. Als der erste Schock überstanden war und die Freund:innen der Braut es geschafft hatten, sie wieder zu beruhigen, fuhr die Braut nach Hause, um sich umzuziehen. Währenddessen blieben alle anderen Gäste in der Kirche und warteten geduldig ihre Rückkehr ab. „Sie zog ein wunderschönes goldenes, bodenlanges Kleid an und fuhr mit ihrer schönen Hochzeit fort.“, erzählt die Userin. So gab es also dennoch ein Happy End.

Die Reddit-Community zeigt sich unterdessen fassungslos über den „bösen Plan“ der Mutter des Bräutigams. „Heiliger Strohsack, diese Familie hat einige große Probleme!„, kommentierte etwa ein User. Jemand anderes schreibt: „Ich hoffe sehr, dass sie verhaftet wurde – und die Person, die sie bezahlt hat“. Viele andere User:innen sprechen der Braut zudem ihr Mitgefühl aus: „Oh mein Gott!! Mir kamen tatsächlich die Tränen, als ich das gelesen habe“, zeigt sich eine Person emotional.

Wo genau der Vorfall passiert ist, geht aus dem Reddit-Beitrag leider nicht hervor. Ob die Schwiegermutter für diese Aktion mit Konsequenzen rechnen muss, ist nicht bekannt. Und auch ob die Männer, die das Kleid der Braut zerstört haben, dafür zur Rechenschaft gezogen wurden, ist unklar.