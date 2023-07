Ist es ein Skorpion? Oder eine seltsame Art von Spinne? Oder vielleicht doch ein Wesen aus einer anderen Zeit? Auf Tiktok geht gerade ein mysteriöses Insekt viral, das viel mehr an ein Pokémon erinnert, als an ein echtes Tier.

Entdeckt wurde das bedrohlich aussehende Tierchen natürlich in …. Australien.

Mysteriöses Insekt sorgt auf Tiktok für Aufsehen

„Kreatur aus der Hölle“ – so nennt zum Beispiel ein User das mysteriöse Geschöpf, das gerade auf Tiktok viral geht. Ein neues Video zeigt nämlich ein Tier, das wie eine gruselige Mischung aus Insekt und Skorpion aussieht. Der Körper dieses Wesens ist stabförmig und besitzt Beine, die denen von Spinnen ähneln. Die Flügel schimmern in einem metallisch-blauen Farbton. Außerdem erstreckt sich über den eigenartigen Körper eine Art Stachel. Und als ob das alles nicht schon kurios genug wäre, bewegt sich der „Schwanz“ des Tieres auch noch in einer „stechenden“ Bewegung vor und zurück. Fast 13 Mio. Aufrufe verzeichnet der Clip bereits und das ganze Netz fragt sich: Was ist das? Woher kommt es? Und ist es gekommen, um zu töten? Scherz beiseite. Aber seht selbst:

Veröffentlicht wurde das Video vor wenigen Tagen von dem Tiktok-User „mesc27“. Der Urheber gibt an, dass die Aufnahmen von dem „Tierchen“ in der Stadt Laverton in Westaustralien entstanden sind. „Ein weiterer Grund, weshalb mich dieser Kontinent nie sehen wird“ oder „Wieso erfahr ich erst jetzt, dass in Australien Aliens leben?“ lauten nur einige der unzähligen Kommentare unter dem Video. Aber auch „Locals“ sind bei dem Anblick der Kreatur ganz schön verdutzt. „Als Australierin bin sogar ich jetzt besorgt“ und „Ich bin Australierin und wusste nicht einmal, dass es so etwas gibt“ schreiben sie unter dem Clip.

Australischer Forscher gibt des Rätsels Lösung

Aber auch wenn es wirkt, als ob das monstermäßige Tier nicht echt sei, Experten ist das Insekt nicht unbekannt. Nachdem das Video auf Tiktok viral ging, sprach das australische Nachrichtenportal News mit Nikolai Tatarnic, einem Entomologen aus der Stadt Perth. Der Insekten-Forscher lüftet das Geheimnis um die mysteriöse Kreatur und erklärt: „Dies ist eine Heuschrecke aus der Familie der Phasmatidae“.

Eine Heuschrecke also? That’s it? Wir alle haben Heuschrecken wohl bereits in echt gesehen und wissen, dass sie für gewöhnlich recht unspektakulär aussehen. Also ganz ohne Stachel, Flügel und Spinnenbeinen. Der Experte glaubt, dass es sich bei dem Insekt im Clip um eine Art von Gespenstschrecke handelt. „Ich denke, dass es sich um die Gattung Paronchestus handelt, wahrscheinlich P. cornutus„, so der Insekten-Experte. Menschen bekommen sie meist gar nicht zu sehen, da sie sich laut dem Forscher erstaunlich gut tarnen können.

Ist das Tier gefährlich?

Okay, die wohl wichtigste Frage lautet nun aber: Müssen wir uns vor dem Tier fürchten? Die Antwort lautet: nein! Das Insekt ist trotz seines monströsen Aussehens ungefährlich. Denn mit seinem Stachel spritzt das Tier kein Gift. Stattdessen benutzt es ihn, um Feinde abzuschrecken. Diese Art von Heuschrecken sehen also nur so gruselig aus, um sich selbst vor Fressfeinden zu schützen. Denn sie sind übrigens auch Pflanzenfresser. Wer hätte das bei ihrem creepy Anblick gedacht?! In Sachen Tierkunde also wieder etwas dazu gelernt!