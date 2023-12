Heute nehmen wir einen Blick auf Sternzeichen-Pärchen, die so gut zueinanderpassen wie Ketchup und Erdnussbutter – sprich: überhaupt nicht. Wir reden von Liebeskombinationen, die so harmonisch sind wie ein Chor aus quiekenden Schweinen. Diese Beziehungen sind turbulenter als eine Fahrt in der Achterbahn. Ihr habt eine Situationship und gehört zu einer dieser Kombis? Uhhhh, vielleicht lasst ihr es lieber bleiben. 😉

Zwischen dieses Tierkreiszeichen enden Beziehungen einfach immer in einer Katastrophe.

Wassermann und Stier

Die Beziehung zwischen einem Wassermann und einem Stier gleicht einem Dauerbrenner in der Antarktis. Der kreative und freiheitsliebende Wassermann fühlt sich vom bodenständigen und sturen Stier schnell eingeengt. Während der Wassermann von neuen Ideen träumt, gräbt sich der Stier im heimischen Gemütlichkeitstrichter ein. Das Resultat? Ein Konflikt nach dem anderen, die schneller eskalieren als ein Gewitter in der Wüste.

Krebs und Widder

Der Krebs ist bekannt für seine emotionale Tiefe, während der Widder eher für seine Impulsivität berühmt ist. Wenn diese beiden Tierkreiszeichen aufeinandertreffen, entsteht ein emotionales Schlachtfeld, das die Truppen der Liebe schneller niedermäht als ein wildgewordener Rasenmäher. Der Krebs ertrinkt in seinen Gefühlen, während der Widder rastlos nach neuen Abenteuern sucht. Das Ergebnis? Ein Rosenkrieg, bei dem beide Parteien vom Sternzeichen-Pärchen als Verlierer hervorgehen.

Löwe und Jungfrau

Hier treffen zwei Persönlichkeiten aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der Löwe lebt für die Bühne und liebt es, im Mittelpunkt zu stehen, während die Jungfrau in Details und Perfektion aufgeht. Der Löwe übersieht gern mal die kleinen Dinge, die der Jungfrau jedoch das Wichtigste sind. Die Konsequenz? Ein Beziehungsdrama, bei dem die Eitelkeiten des Löwen auf die Pedanterie der Jungfrau prallen – ein Kampf um den goldenen Spiegel, der keine Gewinner kennt.