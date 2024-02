Geht es nur uns so oder habt ihr im Frühling auch vermehrt Lust, euch in hübsche Röcke zu werfen, die ihr dann mit lässigen Sneaker, Boots und Cowboystiefeln stylt? Wenn dem so ist, dann haben wir drei Rock-Trends für euch, die ihr lieben werdet!

Was sie alle gemeinsam haben: sie sind laaaang!

Im Frühling tragen wir lange Röcke!

Endlich ist sie wieder da, die Zeit, in der wir unsere Mäntel und Jacken zuhause lassen können und uns beim täglichen Styling nicht mehr nach einem wärmenden Überwurf richten müssen. Das ist auch der perfekte Moment, um eines unserer allerliebsten Frühlingspieces zu tragen: Röcke in allen möglichen Varianten! Was dabei alle gemeinsam haben: sie kommen in Maxi-Länge und lösen damit möglicherweise sogar den Micro-Skirt-Trend ab. Die schönsten Looks haben wir hier für euch!

1. Rüschen-Look

Rüschen, Spitze, Tüll oder transparenter Stoff – ganz egal, Hauptsache romantisch! Röcke mit cuten Details passen nicht nur wunderbar in den Frühling, sondern heben durch ihre Verspieltheit auch unsere Mood. Stylen lassen sich Röcke im Romantic-Core am besten mit hellen Jeansjacken und Cowboy- bzw. Bikerboots.

Röcke zum Nachshoppen:

2. Maxi-Vibes

Schöne, bunte Maxi-Röcke: das sind unsere diesjährigen Begleiter im Frühling. Wieso das, abgesehen von ihrem coolen Look, so ist? Ganz einfach: Sie umhüllen uns auch an kühleren Tagen und zaubern nebenbei noch eine schöne Silhouette. Wie gut, dass der Trendrock mittlerweile in den unterschiedlichsten Schnitten und Mustern kommt. Chunky Boots oder Loafers runden den Look ab.

Röcke zum Nachshoppen:

3. Denim-Style

Wieso Denim schon seit Jahrzehnten auf unserer Favoritenliste steht? Weil das Material für eine zeitlose und megalässige Optik sorgt. In Kombi mit Oversized Blazer und Sneaker wird der Jeansrock in Maxi-Länge zu einem absoluten Highlight – und zwar ganz egal, ob im Office, auf einem Event oder beim Dinner mit der BFF. Auch in diesem Frühling wollen wir auf keinen Fall auf den Denimklassiker verzichten!

Röcke zum Nachshoppen: