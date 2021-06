In der vergangenen Folge von “Princess Charming” war viel los. Gleich zwei Kandidatinnen verließen die Show freiwillig und Irina Schlauch schickte auch gleich noch eine dritte Teilnehmerin nach Hause.

Jetzt kämpfen nur noch neun Single-Frauen um das Herz der Princess.

“Princess Charming”: Zwei Frauen gehen freiwillig

In der fünften Folge von “Princess Charming” sorgten gleich zwei Frauen für viel Verwirrung bei Irina Schlauch. Denn sie entschieden sich die Show und damit die Chance auf ein Liebesglück mit der Princess hinter sich zu lassen.

Wenig überraschend war die Exit-Entscheidung von Kandidatin Saskia. Denn die 25-Jährige sorgte in der vergangenen Folge für viel Wirbel in der “Princess Charming”-Villa. Obwohl sie in der Show war um das Herz von Irina Schlauch zu erobern, kam sie Kandidatin Iry immer näher. Schlussendlich küssten sich Saskia und Iry sogar und verursachten dadurch viel Ärger bei den anderen Single-Frauen. Kurz darauf beichtete sie das der Princess und entschied in dem Gespräch die Show zu verlassen. “Vielen Dank für das ehrliche Gespräch heute und ich habe verstanden, dass du freiwillig gehen möchtest”, verabschiedet sich Irina bei der Kandidatin und nimmt ihre Entscheidung relativ gelassen.

Nur wenige Augenblicke später der nächste Schock: Auch Kandidatin Johanna verlässt die Show freiwillig. Denn die 26-Jährige konnte einfach keine Funken spüren. “Ich habe auch das Gefühl, dass es zwischen mir und Irina einfach nicht gefunkt hat”, sagt Johanna zu der Princess. Irina Schlauch nimmt diese Entscheidung nur schwer auf. Immerhin war die 26-Jährige eine ihrer Favoritinnen und sie konnte bereits viele schöne Momente in der Show mit ihr verbringen.

Kandidatin Jana muss ihre Koffer packen

Saskia und Johanna haben die Show freiwillig verlassen. Allerdings musste “Princess Charming” Irina Schlauch dennoch eine Entscheidung treffen. Bei der Ladys Night musste dann auch noch Kandidatin Jana ihre Koffer packen. “Wir hatten ein superschönes Einzeldate, aber tatsächlich ist die Verbindung zu den anderen einfach noch ein bisschen stärker”, sagte die Princess zu der 26-Jährigen. Für Johanna kommt diese Entscheidung aber ganz und gar nicht überraschend, wie sie später in einem Einzel-Interview erzählt. “Mein Gefühl hat es mir heute schon gesagt und mein Bauchgefühl täuscht mich nie”, sagte die 26-Jährige und versteht damit die Entscheidung der Princess.

Alle Folgen von “Princess Charming” kannst du auch auf TVNOW streamen.