Ganze zwei Jahre waren Devin Booker und Kendall Jenner zusammen. Einem Insider zufolge sollen sich die beiden jetzt allerdings getrennt haben. Es heißt, das Supermodel brauche Abstand von dem Basketball-Spieler.

Dabei sah die Beziehung der beiden zu Beginn des Jahres noch sehr vielversprechend aus.

Kendall Jenner ist wieder Single?

„Sie nehmen sich eine Auszeit“, das teilte ein Insider aus dem engeren Bekanntenkreis der Kardashians gegenüber E! News mit. Das Paar soll sich nach zwei Jahren Beziehung tatsächlich getrennt haben. „Kendall und Devin hatten kürzlich eine schwere Zeit und sind seit etwa eineinhalb Wochen getrennt“, so der Insider. Die beiden sollen zwar eine schöne Zeit auf der Hochzeit von Kendalls Schwester Kourtney Kardashian in Italien gehabt haben, nach dem gemeinsamen Urlaub sollen sie aber gemerkt haben, dass sich ihre Lebensstile doch zu sehr unterscheiden. „Sie hatten das Gefühl, dass sie nicht zueinander passen“, fügt die Quelle noch hinzu.

Es könnte jedoch sein, dass es sich nur um eine Beziehungspause handelt. Denn der Insider betont, dass ein Liebes-Comeback nicht ausgeschlossen sei. „Sie hoffen beide, dass es funktioniert, aber im Moment sind sie getrennt“, verrät die Quelle. Die Trennung wurde bisher jedoch weder von Devin noch von der 24-Jährigen offiziell bestätigt.

Anfang des Jahres lief es noch gut

Am Anfang dieses Jahres lief es noch ziemlich gut zwischen dem Basketballer und dem „KUWTK“-Star. Noch im März sagte der Sportler, dass es nicht schwer gewesen sei, die Aufmerksamkeit auf ihr gemeinsames Privatleben und ihre Beziehung zu richten. „Ehrlich gesagt, genieße ich das Leben in vollen Zügen, und das ging mir so leicht von der Zunge, weil es nicht immer so war, aber ich habe das Gefühl, dass ich im Moment gut dastehe“, so Devin noch im März gegenüber dem Wall Street Journal.

Zur selben Zeit verriet ein Insider damals: „Die Beziehung von Kendall und Devin läuft gut, aber sie haben es nicht eilig, sich niederzulassen und den Bund der Ehe zu schließen.“ Auch eine weitere Quelle betonte vor wenigen Monaten, dass Kendall sehr zufrieden damit sei, wie sich die Dinge zwischen ihr und Devin entwickeln würden. Was genau nun tatsächlich zwischen den beiden passiert ist, ist unklar.

Wir sind jedenfalls gespannt, was wirklich an den Gerüchten dran ist und – falls die stimmen -, ob die beiden wieder zueinander finden werden….