Der Sommer ist da und neben der unglaublichen Hitze bringt er auch eine große Portion Glück für einige Menschen. Die harte Arbeit macht sich jetzt bezahlt und auch in Sachen Liebe scheint es für manche Sternzeichen jetzt endlich bergauf zu gehen.

Diese Tierkreiszeichen können sich im Sommer 2021 auf viel Glück in der Liebe, dem Job oder im Privatleben freuen:

Waage

Für die Waage sieht es vor allem in Sachen Liebe im Sommer 2021 unglaublich gut aus. Das Glück ist jetzt ganz klar auf ihrer Seite und es erwartet sie eine große Überraschung. Wer in einer festen Partnerschaft ist, der denkt derzeit ziemlich viel über den nächsten Schritt und eine Verlobung nach. Diesen Sommer wird es endlich passieren! Aber auch Single-Waagen können sich auf eine große Portion Liebe im Sommer 2021 freuen. Endlich treffen sie die Person, mit der sie ihr Leben verbringen möchten und schweben während der heißen Jahreszeit auf Wolke 7.

Stier

Beim Stier wollte es in letzter Zeit einfach nicht so wirklich rund laufen. Sowohl im Job als auch im Privatleben gab es viel Durcheinander und das Sternzeichen konnte einfach nicht mehr wirklich zur Ruhe kommen. Im Sommer 2021 bekommt der Stier allerdings vor allem im Berufsleben eine Extraportion Glück serviert. Eine Beförderung oder ein tolles Jobangebot wartet auf das Sternzeichen und die harte Arbeit der letzten Wochen und Monate macht sich dann endlich bezahlt. Das bringt auch wieder etwas mehr Gleichgewicht ins Privatleben. Kurz gesagt: Es wird ein fantastischer Sommer für den Stier.

Widder

Der Widder lebt meist unter dem Radar und ringt nur selten um Aufmerksamkeit. In der letzten Zeit hatte das Sternzeichen allerdings das Gefühl komplett übersehen zu werden und quasi unsichtbar zu sein. Sowohl im Freundeskreis als auch in der Familie fühlte sich das Sternzeichen deshalb häufig vernachlässigt. Doch der Sommer beendet die Unsichtbarkeit dieses Sternzeichens. Endlich bekommt er wieder die Aufmerksamkeit, die er sich schon so lange wünscht. Das gibt dem Widder eine Extraportion Selbstbewusstsein zurück und dadurch scheint in diesem Sommer einfach alles gut zu laufen.

Löwe

Der Löwe hatte in letzter Zeit mit vielen Selbstzweifeln zu kämpfen. Das konnte man dem Sternzeichen allerdings nicht ansehen, denn seine verletzliche Seite versteckt er meistens. Dennoch wollte einfach nichts wirklich funktionieren und der Löwe badete in Selbstmitleid und konnte seine negativen Gedanken gar nicht mehr abschütteln. Im Sommer kommt allerdings endlich seine alte Lebensfreude zurück und er erlebt wieder neue Highlights, die ihn die schwere Zeit vergessen lassen. Egal, welches Projekt er jetzt startet oder in welches Abenteuer er sich stürzt – Das Glück ist im Sommer 2021 auf seiner Seite.