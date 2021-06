Mitten in der Hitzewelle haben wir alle mit Schweißausbrüchen und geschwollenen Füßen zu kämpfen. Doch manche Menschen vertragen die Hitze besser als andere. Diese Eigenschaft hängt auch oft vom Sternzeichen ab.

Diese Tierkreiszeichen hassen die Hitze:

Jungfrau

Die Jungfrau kann mit heißen Sommertagen nicht sonderlich viel anfangen. Und das lässt sie auch jeden wissen. Ständig beschwert sie sich über die Hitze und meckert über Schweißflecken und geschwollene Füße. An wirklich heißen Tagen sollte man diesem Sternzeichen deshalb lieber aus dem Weg gehen. Wirklich fit und gut gelaunt wird die Jungfrau im Sommer erst, wenn die Sonne untergegangen ist und die Temperaturen halbwegs erträglich werden.

Krebs

Der Krebs wird im Sommer zu einem echten Einsiedler. Ab dem Moment, wo die Temperatur die 30-Grad-Marke knackt, bekommt man das Sternzeichen gar nicht mehr zu Gesicht. Lieber verkriecht er sich in seiner Wohnung und versucht direkter Sonneneinstrahlung mit allen möglichen Tricks aus dem Weg zu gehen. Sonnenliegen oder Strand-Urlaube sind für den Krebs der reinste Horror und er kommt erst im Herbst wieder aus seiner Höhle. Dann ist er dafür aber umso aktiver und holt alles nach, was er während der Hitze verpasst hat.

Wassermann

Der Wassermann liebt Outdoor-Aktivitäten. Wandern, Radfahren und Klettern gehören zu seinem Alltag einfach dazu. Sobald es draußen aber zu heiß wird, wird dieses Sternzeichen wie gelähmt. Bei diesen Temperaturen verzichtet er lieber auf seine Sporteinheiten, was ihn leider auch sehr missmutig macht. Seine schlechte Stimmung lässt der Wassermann dann gerne an seinen Freunden und der Familie aus und beschwert sich rund um die Uhr über die Hitze.

Schütze

Der Schütze ist ein echter Winterliebhaber. Kein Wunder, da er auch in dieser Jahreszeit geboren wurde. Er liebt Schifahren und mag das Gefühl von Schnee unter seinen Schuhen. Der Sommer hingegen ist für dieses Sternzeichen der reinste Horror. Die ständigen Schweißausbrüche und die lähmende Hitze bringen dieses Sternzeichen vollkommen aus dem Konzept. Deshalb wird man den Schützen bei solchen Temperaturen meistens am See oder in einer kühlen Wohnung finden. Hauptsache, er kann sich irgendwo abkühlen. Viele Aktivitäten braucht man zu dieser Jahreszeit von ihm nicht zu erwarten.