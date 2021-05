Ach, was ist der Sommer schön! 🌞 Das Gefühl, mit offenem Fenster zum See zu fahren, Sand unter den Zehen zu spüren, zarte Stoffe statt dicker Pullover zu tragen, bis spät abends auf dem Balkon oder im Garten zu sitzen, den süßen Duft von blühenden Blumen in der Nase … Man könnten ewig so weiter schwärmen – doch wir alle wissen: Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. 😜 Auch die warme Jahreszeit hat ein paar kleine Schattenseiten, und für genau diese Fälle haben wir vier wahre Life-Hacks parat, mit denen man problemlos durch den Sommer kommt.

Schweiß-egal! 😜

Besonders für Fashionistas ist dieser Hack essenziell. Es gibt in jedem Kleiderschrank das eine oder andere Piece, das man nicht gerne anzieht. Der Grund: Schweißflecken! Ab sofort gehören solche Zweifel der Vergangenheit an, denn mit diesem Trick sorgen wir für trockene Achseln. Ganz gleich wie hoch die Temperaturen auch klettern. Die Lösung: Slipeinlagen! Der Tipp mag zunächst merkwürdig klingen, aber er ist sehr hilfreich. Einfach auf der Innenseite eines Shirts oder Kleides auf Achselhöhe eine Slipeinlage in den unteren Teil des Ärmels kleben. Beginnt man nun zu schwitzen, wird der Schweiß direkt von den wattierten Einlagen aufgefangen. 😜

Ready to mingle. 💏

Was haben der Sommer und die steigenden Temperaturen gemeinsam? Genau, die Libido steigt. Kein Wunder, dass bei uns, egal ob single oder in einer Beziehung, die Lust auf körperliche Nähe enorm steigt. Sofern nicht intime Probleme, wie Pilz- und andere vaginalen Infektionen oder Schmerzen beim Sex die Lust auf Zweisamkeit beeinträchtigen. Wie man als Frau also richtig vorsorgt? Mit dem Lactamousse® Pflegeschaum, der auf sanfte Weise unsere Vulva täglich reinigt und pflegt. Um zusätzlich noch das Scheidenmilieu zu stärken, sorgen die Gynophilus® Protect Vaginaltabletten für den Schutz vor Infektionen und optimieren unsere Vaginalflora bereits nach zwei Anwendungen. Gut geschützt und vorgesorgt lässt es sich besser lieben. 💚

I avo you! 🥑

Chlor, Sand und Sonne lassen die Haare oft spröde, trocken und irgendwie stumpf wirken. Das sieht in der Regel gar nicht schön aus und ist auch für eure Haarstruktur nicht gut. Was man ganz easy peasy tun kann? Eine Avocado in die Haare schmieren. Okay, genauer gesagt eine Avocado-Maske. Dazu mixt man einfach eine halbe Avocado, einen Teelöffel Olivenöl und einen Spritzer Zitronensaft (ja, jetzt kommt die Zitrone erst ins Spiel). Danach trägt man es auf die kompletten Haare auf und lässt die Maske 20 Minuten einwirken. Das Ergebnis: Die Haare fühlen sich wie neu geboren an – und ihr natürlich auch! 🤩

Smelly smell! 🥿

Im Sommer sind Badeschlapfen, Flip-Flops und Co. nicht jedermanns Sache. Viele setzen lieber auf Ballerinas oder Sneaker. Auch wenn diese das perfekt zusammengestellt OOTD komplettieren, folgen auf schwitzende Füße oft stinkende Schuhe. Ewwww! Abhilfe kann man sich hierbei mit Backpulver verschaffen. Dieses wird großzügig in den jeweiligen Schuhen verteilt. Danach sollte man es über Nacht eintrocknen lassen und mit einem Staubsauger absaugen, damit keine Reste zurückbleiben. Und schon hat man keine stinkenden Latschen mehr. 😁

