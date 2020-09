Eine ruhige Zeit kann man mit folgenden Sternzeichen nicht haben. Denn sie sind besonders theatralisch und wahre Drama-Queens und das lassen sie auch gerne an ihren Mitmenschen aus.

Diese Sternzeichen stiften einfach immer und überall Drama:

Krebs

Der Krebs ist derjenige, der beim Familienessen früher oder später beleidigt den Tisch verlässt. Aber nicht ehe er nicht selbst ordentlich ausgeteilt hat. Da kann es schon einmal passieren, dass er Dinge, die ihm im Vertrauen gesagt worden sind, einfach so hinausposaunt. Das gefühlsbetonte Sternzeichen ist zudem sehr nachtragend und manchmal scheint es so, als würde es regelrecht genießen, mit anderen lange Zeit im Streit zu liegen.

Löwe

Der Löwe steht gerne im Mittelpunkt und liebt theatralische Auftritte. Sobald er aus dem Rampenlicht gedrängt wird, kann er aber schon mal die Krallen ausfahren. Dann stiftet er gerne Unmut zwischen seinen Mitmenschen und schreckt auch nicht davor zurück, Gerüchte in die Welt zu setzen. Das Sternzeichen lebt eben sehr leidenschaftlich und das Drama folgt ihm auf Schritt und Tritt.

Wassermann

Der Wassermann ist besonders temperamentvoll. Manchmal wissen seine Mitmenschen gar nicht, woran sie gerade sind. Denn die Stimmung dieses Sternzeichens ändert sich schlagartig und ohne Vorwarnung. Und ist der Wassermann schlecht gelaunt, dann gibt es ein Drama, das einem Shakespeare-Stück das Wasser reichen könnte. Denn er zieht alle mit seiner Laune runter und lässt andere wissen, was ihm an ihnen nicht gefällt.

Schütze

Geht man mit dem Schützen aus, wird einem garantiert nie langweilig. Im Leben dieses Sternzeichens passiert immer etwas Großes und Wichtiges. Der Schütze lebt sein Leben in vollen Zügen und fühlt auch jede Emotion in seinem ganzen Körper. Das kann dazu führen, dass er entweder über alle Maßen fröhlich, laut und lustig ist oder das komplette Gegenteil. Egal was es ist, seine Mitmenschen werden mit reingezogen und müssen ihm zur Seite stehen.