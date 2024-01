Langsam reichts dann auch mit der Kälte und den frosty Looks. Wir sind mehr als ready für den Frühling! Da wir uns hier aber wohl oder übel noch etwas gedulden müssen, holen wir uns die blühende Jahreszeit einfach auf unsere Nägel. Und zwar mit den sogenannten Glazed Porcelain Nails.

Alles über den Nageltrend verraten wir euch hier!

Glazed Porcelain Nails machen Lust auf Frühling

Wenn die Temperaturen schon nicht von selbst steigen, dann können wir zumindest auf unseren Nägeln für etwas Spring-Feeling sorgen. Das funktioniert ganz einfach: Mit dem Nageltrend, der den hübschen Namen Glazed Porcelain Nails trägt. Das Design erinnert dabei einerseits an wertvolles Porzellan, das unsere Großmütter womöglich noch in ihren Schränken mit dem „guten Geschirr“ aufbewahren. Andererseits bringen uns die cuten Blümchen im Weiß-Blau-Look dazu, von einem Ausflug ins warme Portugal zu träumen. Immerhin ist das Muster an nahezu jeder Hauswand in Form von Fliesen zu finden.

So oder so – fest steht, dass Glazed Porcelain Nails für richtig gute Laune sorgen. Daher sollten wir uns den Nageltrend asap auf unsere Nägel holen. Wir verraten euch, wie das am besten gelingt!

So funktioniert’s!

Zugegeben: Für einen flawless Look sind hier tatsächlich fortgeschrittene Skills gefragt. Wer sich lieber Zeit und Nerven sparen möchte, lässt also lieber den Profi ran. Ansonsten könnt ihr euch an folgende vier Steps halten:

Step 1: Einen Base Coat auftragen und diesen gut trocknen lassen.

Step 2: Eine Schicht deckenden, weißen Nagellack auftragen und ebenfalls warten, bis dieser vollständig getrocknet ist.

Step 3: Jetzt wird’s tricky: Mit einem feinen Pinsel die filigranen Linien und Blumenmuster auftragen. Hier sind Geduld und eine ruhige Hand gefragt.

Step 4: Zum Schluss noch eine Schicht glänzenden Top Coat auftragen, damit der Look von Porzellan perfekt imitiert ist.

Tipp: Am besten ihr lasst euch bei dem Muster von originalem Porzellan oder hübschen Fliesen inspirieren und malt die Linien dann einfach nach.

Wer erstmal ausprobieren möchte, wie der Glazed Porcelain Look aussieht, kann einfach mal mit einem oder zwei Nägel starten und den Rest einfärbig in Blau oder Weiß lackieren.