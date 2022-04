Sind Joe Alwyn und Taylor Swift tatsächlich verlobt? Diese Frage stellen sich Fans schon seit einiger Zeit. Doch nun äußerte sich der Schauspieler zum ersten Mal öffentlich zu den Gerüchten rund um ihre Verlobung.

Zuletzt kamen die Gerüchte nach einem romantischen Urlaub des Paars in Cornwall auf.

Joe Alwyn äußert sich zu Gerüchten rund um Verlobung mit Taylor Swift

Hat Joe nun die Frage aller Fragen gestellt oder nicht? Die Fan-Spekulationen halten sich weiterhin hartnäckig. Doch inzwischen hat der 31-Jährige die Schnauze gestrichen voll. Jetzt äußert er sich nämlich zum ersten Mal in einem Interview mit dem WSJ Magazin zu den Verlobungsgerüchten. „Wenn ich ein Pfund für jedes Mal bekäme, wenn mir gesagt wird, dass ich verlobt bin, dann hätte ich eine Menge Pfundmünzen“, so der Brite. So weit, so gut – aber er stellt ein für alle Mal klar, dass die Sache mit der Verlobung Privatsache ist.

„Ich meine, die Wahrheit ist, wenn die Antwort ja wäre, würde ich es nicht sagen, und wenn die Antwort nein wäre, würde ich es nicht sagen“, erklärt er in seinem Interview. Damit bleibt er seiner und Taylors bisheriger Linie treu. Denn über ihre Beziehung hat das Paar in der Vergangenheit grundsätzlich schon immer keine Details preisgegeben. „Wir leben in einer Kultur, in der die Leute so viel erwarten, dass man ihnen etwas gibt“, führt er weiter aus. „Wenn man also nicht ständig postet, was man tut, wie man den Tag verbringt oder wie man sein Frühstück zubereitet hat, macht einen das dann zu einem Einsiedler?“ Berechtigte Frage, lieber Joe!

Ewige Spekulationen über Verlobung und Hochzeit

Seit 2016 sind Taylor Swift und der Darsteller schon ein Paar. Eine ganze Weile schon. Kein Wunder also, dass Fans ständig erwarten, dass Taylor plötzlich einen Ring am Finger tragen könnte. Zuletzt kamen die Gerüchte auf, nachdem das prominente Pärchen bei einem romantischen Trip nach Cornwall gesichtet wurde. Danach bestätigten sogar mehrere Quellen gegenüber dem US-Magazin Life & Style, dass die beiden sich dort verlobt haben sollen.

Ob die Spekulationen also berechtigt und die beiden wirklich verlobt sind, das bleibt weiterhin ein Geheimnis. Bislang scheinen nämlich weder Taylor noch Joe bereit zu sein, Insights in ihre Beziehung zu geben.