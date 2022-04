Süße News von Nick Jonas und Priyanka Chopra! Erst vor wenigen Monaten sind die beiden zum ersten Mal Eltern einer Tochter geworden. Nun soll auch bekannt sein, wie das Mädchen heißt.

Und es ist kein 0815-Name!

Nick Jonas und Priyanka Chopra: Name ihrer Tochter enthüllt

Entzückende Nachrichten aus dem Hause Chopra-Jonas! Schon vor einigen Monaten sorgte das Ehepaar bei seinen Fans für eine freudige Überraschung: Mithilfe einer Leihmutter wurden Nick Jonas und Priyanka Chopra Eltern einer kleiner Tochter. Seitdem hielten die beiden weitere Details über ihr Baby geheim – doch nun wurde der Name ihres Töchterchens enthüllt!

Dem amerikanischen Nachrichtenportal „TMZ“ soll nämlich die Geburtsurkunde des Mädchens vorliegen. Demnach hat das Paar seinem Nachwuchs den klangvollen Namen Malti Marie gegeben. „Malti“ ist hindi und indischen Ursprungs. Übersetzt bedeutet der Name „Kleine duftende Blume“, oder auch „Jasminblüte“. Welche konkrete Bedeutung der Name aber für das Pärchen hat, wissen wohl nur die beiden.

Geburtsurkunde verrät weitere Details

Die Geburtsurkunde der kleinen Malti Marie verrät außerdem: Sie kam am 15. Jänner in einem Krankenhaus in San Diego zur Welt. Am 21. Jänner verkündete das Paar dann überraschend, dass sie Eltern geworden sind. „Wir sind überglücklich, bestätigen zu können, dass wir ein Baby via Leihmutter bekommen haben“, schreiben Priyanka Chopra und ihr Ehemann Nick Jonas auf Instagram. „Wir bitten höflich um Privatsphäre während dieser besonderen Zeit, in der wir uns auf unsere Familie konzentrieren.“

