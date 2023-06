Während einige Menschen das Alter als eine Zeit der Weisheit und des Wachstums betrachten, gibt es andere, die sich wahrlich vor dem Älterwerden fürchten. Vor allem drei Sternzeichen wollen einfach nicht wahrhaben, dass sie dem Erwachsenwerden ins Auge blicken müssen. Sie wehren sich mit Händen und Füßen gegen die Zeit!

Welche Tierkreiszeichen das sind, verraten wir euch hier.

Zwillinge

Zwillinge sind bekannt für ihre jugendliche Energie und ihren spielerischen Geist. Sie lieben es, stets neue Erfahrungen zu machen und das Leben einfach in vollen Zügen zu genießen. Das Älterwerden passt ihnen da so gar nicht in den Kram. Vor allem den Verlust ihrer Vitalität und Spontanität fürchten sie am meisten. Sie mögen es nicht, in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt zu sein und möchten immer aktiv und energiegeladen bleiben. Allein beim Gedanken an das hohe Alter bekommt das Sternzeichen graue Haare.

Löwen

Löwen sind stolze und leidenschaftliche Wesen, die gerne im Mittelpunkt stehen. Sie lieben es, bewundert und geschätzt zu werden. Das Älterwerden kann für Löwen beängstigend sein, da sie Angst haben, ihre Attraktivität und ihr Charisma zu verlieren. Sie möchten schließlich auch weiterhin im Rampenlicht stehen und Bewunderung von anderen erhalten. Aber lieber Löwe: nur weil man älter wird, heißt das nicht, das man in Vergessenheit gerät. Optimistisch bleiben!

Fische

Die verträumten Fische leben häufig in ihrer ganz eigenen Welt. Doch sogar ihnen ist eigentlich bewusst, dass die Zeit nicht einfach angehalten werden kann. Aber sobald sie das erste graue Haar, die erste Falte oder das erste Anzeichen des Älterwerdens entdecken, wird dem Sternzeichen klar: Die Zeit sollte bitte nicht so schnell voranschreiten! Sie haben keinesfalls vor, zu altern, und setzen alles daran, die damit verbundenen Anzeichen zu verhindern. Das bedeutet vor allem eins: ausgiebige Shopping-Touren und ein straffes Skincare-Programm!