Wer hat sich nicht auch schon mal gefragt, wo sich Stars heutzutage eigentlich überall kennenlernen? Wie wir wissen, lernen sie sich nicht immer nur am Filmset oder auf dem roten Teppich kennen. Wir haben ein bisschen nachgeforscht.

Romantische Kennenlern-Geschichten gibt es auch unter denStars.

So haben sich diese Stars kennen und lieben gelernt

1. Victoria und David Beckham

Sie sind seit einer gefühlten Ewigkeiten zusammen. Und eigentlich können wir uns die beiden auch überhaupt nicht mehr ohne einander vorstellen. In einer Ausgabe für die Vogue veröffentlichte die Modeschöpferin einen persönlichen Brief an ihr „18-jähriges Ich“. Dort gibt das ehemalige Spice-Girl kleine Einblicke in ihre Kennenlernphase mit dem Fußballspieler und späteren Ehemann. Laut ihrem Brief lernte Victoria ihren David nämlich in der Manchester United Spielerlounge kennen. Damals spielte der Fußballer noch nicht einmal in der ersten Liga. Lange ist es also her. Offenbar habe er sie dort nach ihrer Nummer gefragt, woraufhin sie diese auf ihr Flugticket von London nach Manchester geschrieben habe. David bewahrt das Flugticket anscheinend immer noch auf. Wie süß!

2. Meghan Markle und Prinz Harry

Lange galt Prinz Harry als Casanova und Party-Prinz, der sich nie wirklich festlegen wollte. Umso überraschender war es also, als bekannt wurde, dass er mit Meghan Markle zusammen ist. Doch wie lernten sich die beiden eigentlich kennen? Tatsächlich sei es eine Art Blind Date gewesen, wie die beiden bei einem ihrer ersten Interviews erzählten. Ein gemeinsamer Freund hätte die beiden einander vorgestellt. Meghan wusste damals nicht viel über den Prinzen und sei sehr neugierig gewesen. Aus diesem Treffen kam eins nach dem anderen und nur wenige Wochen später lud Harry seine Meghan auf eine Afrika-Reise ein. Auf die Frage, wann Harry wusste, dass Meghan die Richtige sei, antwortete er: „Beim ersten Treffen!“ Naww.

3. Natalia Dyer und Charlie Heaton

Die beiden lernten sich am Set von „Stranger Things“ kennen. Dort spielten sie das Liebespaar Nancy Wheeler und Jonathan Byers, woraus sich dann einiges später eine Beziehung in „real life“ entwickelte. Immer wieder brodelte damals die Gerüchteküche rund um eine Liebesbeziehung zwischen den beiden „Stranger Things“- Stars. Denn sie hielten ihre Liebe nämlich monatelang geheim. Ständig wurden die beiden miteinander gesichtet, doch ihre öffentliche Zurückhaltung trieb Fans damals schon fast in den Wahnsinn.

4. Chrissy Teigen und John Legend

Chrissy Teigen und John Legend lernten sich im Jahr 2007 am Set zum Musikvideo seines Songs „Stereo“ kennen. Zwölf lange Stunden verbrachten sie gemeinsam am Set, bevor sie sich danach gemeinsam Burger kauften und den Abend und die Nacht zusammen im Hotelzimmer verbrachten.

5. Hailey und Justin Bieber

Ihre Geschichte reicht viel weiter zurück, als man es vermuten würde. Denn sie lernten sich schon kennen als Hailey noch junge 12 Jahre alt war. Damals nahm sie nämlich an einem Fan-Event von Justin teil und lernte ihn dabei persönlich kennen. Daraus entstand dann einige Jahre später eine On-Off-Beziehung. Doch erst nach seiner Trennung von Selena Gomez fanden die beiden über Freunde wieder zueinander und probierten es noch einmal miteinander.