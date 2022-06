Camping ist ja so eine Sache. Während viele sich dabei in Lagerfeuer-Marshmellow-Romantic schwelgen, graut anderen schon vor drohenden Rückenschmerzen und Moskitos. Was diese Reddit-User aber beim Campen erlebt haben, macht Hotels umso reizvoller. Wir haben für euch die schrecklichsten Storys zusammengefasst.

Diese User sind nochmal lebendig aus der Camping-Nummer herausgekommen.

Reddit-Thread: Camping-Geschichten zum Fürchten

1. Die Fotos des Grauens

„Ein Freund von mir arbeitete in einem Laden für Campingzubehör im Bundesstaat SC. Eine Dame kam, die sich darauf vorbereitete, alleine den Appalachian Trail zu wandern, und er versorgte sie mit allem, was sie brauchte. Ein paar Wochen später sah er sie wieder im Laden. Er ging zu ihr und fragte sie, wie ihre Reise verlaufen sei. Sie starrte ihn ziemlich aufgebracht an, ohne etwas zu sagen. Einer seiner Mitarbeiter sah die Begegnung und teilte ihm später mit, dass die Frau ihre Reise früher abgebrochen habe. Sie hatte an einer Stelle entlang des Weges angehalten, um sich einen Film von ihrer Kamera entwickeln zu lassen. Darauf habe sie Bilder von ihr gefunden, schlafend von jeder Nacht.“

2. Weinende Babys

„Kojoten klingen wie weinende Babys. Eine dünne Plastikfolie zwischen Ihnen und uns, eine Gestalt, die sichtbar dagegen streift und vor Hunger weint. Wie ein Baby. Mehr brauchte ich nicht.“

3. Der Mann am Baum

„Wir sind spazieren gegangen und haben Steine ​​in den See geworfen, so wie in jedem Wohlfühl-Urlaubsfilm. Dann haben wir diesen Typen gesehen, der gegen einen Baum lehnte. Zuerst dachten wir nicht viel darüber nach, aber es wurde kalt und dunkel, und mein Vater wollte nicht, dass der Typ einschlief und aufwachte, ohne den Weg zurück zum Lager zu finden. Wir gingen also auf ihn zu, aber je näher wir kamen, desto schlimmer roch es, nicht wie verfaultes Fleisch, sondern wie Scheiße, buchstäblich wie Scheiße. Mein Vater sagte mir, ich solle zurückbleiben, und er ging zu dem Typen hinüber und fragte ihn, ob es ihm gut gehe, keine Antwort. Er fragte noch einmal, keine Antwort, mein Vater tippte dann auf die Schulter des Typen und der Körper machte eine Art knirschendes Geräusch, als er leicht zur Seite fiel. Dabei fiel der Hut des Typen herunter. Aufgrund der Art und Weise, wie der Typ schräg gestellt worden war, war es, als wäre das ganze Blut aus dem halben Gesicht des Typen geflossen und hätte sich auf der anderen Seite angesammelt. Ein Auge war komplett rot, möglicherweise von einem geplatzten Blutgefäß. Mein Vater eilte zu mir und brachte mich zurück zum Fort der Camp Rangers. Er ließ mich bei einer netten Dame unterkommen, die, wie ich mich erinnere, eindeutig wie Bigbird (aus der Muppet Show) aussah, während er einen anderen Ranger und einen Sanitäter, der in Sichtweite war, zu der Leiche führte.“

4. Alleine im Wald

„Das passierte mir, als ich klein war. Ich war mit meinem älteren Bruder und meiner Mutter campen. Ich war ungefähr 7 oder 8 Jahre alt und bin gegen 10h Abends in einem Schlafsack in meinem Zelt mit meiner Mutter und meinem Bruder ins Bett gegangen. Irgendwann während der Nacht, wachte ich irgendwo mitten im Wald auf, noch in meinem Schlafsack. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war oder wo mein Zelt war. Ich habe nach meiner Mutter geschrien und hörte sie in Panik zurückrufen, aber sie war locker 100 Meter oder so entfernt. Bis heute habe ich keine Ahnung, wie ich mitten im Wald gelandet bin, immer noch in meinem Schlafsack.“

5. Der Mann mit den kalten Augen

„Ich war mit einem Freund auf einer Wochenendwanderung und wir stießen auf einen Mann, der abseits des Weges stand und uns anstarrte, als wir uns näherten. Ich grüßte ihn, weiß nicht mehr genau, was ich gesagt hatte. Keine Antwort. Er hatte kalte Augen und war einfach im Allgemeinen gruselig. Wir waren ziemlich weit von der nächsten Stadt entfernt, und er hatte keine Wanderausrüstung. Normale Kleidung, die ziemlich sauber aussah. Wir gingen an ihm vorbei und stapften weiter den Pfad hinauf. Ich blickte zurück über meinen Rucksack und den der Typ drehte sich einfach um und ging in das Gestrüpp. Wir haben aufgehört, in dieser Gegend zu wandern.“

6. Die nächtliche Attacke

„Ein paar Freunde zelteten im Allegheny National Park in Pennsylvania, als sie aufwachten, weil Steine ​​auf ihr Zelt geworfen wurden. Sie nahmen an, dass es sich nur um ein paar Hooligans von einem nahe gelegenen Campingplatz handelte, aber ein kurzer Blick nach draußen zeigte nichts oder niemanden in der Gegend. Sie schliefen langsam wieder ein, aber nur ein paar Stunden später wurden sie erneut gestört, diesmal von einem ohrenbetäubenden Kreischen direkt vor ihren Zelten, nicht unähnlich dem Schrei einer menschlichen Frau. Die Camper waren erschüttert, aber der Rest der Nacht verging ohne Unterbrechung.“

7. Die blutige Frau

„Einer meiner College-Professoren erzählte uns seine schlimmste Camping-Geschichte. Er kampierte in den Cordillera-Bergen und hatte sein eigenes Zelt. Er wachte mitten in der Nacht auf und sah eine Frau mit ungepflegtem Haar und zerrissener, blutiger Kleidung, die auf allen Vieren auf ihn zukroch. Er schrie und wachte auf – es war ein Traum. Als seine Freunde zu seinem Zelt eilten, um nachzusehen, was los war, erzählte er ihnen von seinem Traum. Einige von ihnen fühlten sich sichtlich unwohl, weil ihnen die ganze Farbe aus dem Gesicht wich. Sie bestanden darauf, das Lager zu verlassen, sobald die Sonne aufging. Erst nachdem sie die Berge verlassen hatten, erzählten ihm seine Freunde, dass einige von ihnen ähnliche Träume gehabt hatten. Nur sahen sie in ihren Träumen eine Frau, die in das Zelt meines Professors kroch.“

8. Spinnenalarm

„Ich campte mit ein paar Freunden im Grand Canyan National Park. Als ich mit der Taschenlampe in den Wald leuchtete, sah ich mehrere Lichter, die auftauchten, wo immer ich meine Taschenlampe hinrichtete. Das war ziemlich spooky, also beschloss ich, mit Unterstützung eines Freundes der Sache auf den Grund zu gehen. Wir steuerten eines der Lichter an und was wir dann sahen ließ uns das Blut in den Adern gefrieren. Wir sahen die größte Spinne, der wir jemals begegnet sind. Wie sich herausstellte, waren auch die anderen Lichter darauf zurückzuführen. Allesamt Augen von Millionen an Spinnen, die sich im Schein der Taschenlampe reflektierten. Wir sind sofort abgereist.“

Habt ihr jetzt noch Lust auf Camping? No way! Jetzt erst recht!

Quiz Maker – powered by Riddle