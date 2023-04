Die Liebe ist etwas Schönes, aber sie kann einem auch Angst machen. Manche Menschen gehen Herzensangelegenheiten daher zögerlich an und lassen sich Zeit. Diese drei Sternzeichen sind da aber anders. Sie stürzen sich Hals über Kopf in die Liebe.

Für diese Tierkreiszeichen geht nichts über die Liebe.

Widder

Widder sind impulsiv und mutig – besonders wenn es um ihr Liebesleben geht. Sie halten ihre Gefühle nicht lange zurück. Deshalb sind es meistens sie, die ein Liebesgeständnis machen und sich immer wieder in neue Beziehungen stürzen. Die meiste Zeit ist das Feuerzeichen vergeben, aber nicht immer an dieselbe Person. Geht eine ihrer Beziehungen in die Brüche, dann trauen sie nicht besonders lange. Denn das Sternzeichen verliebt sich schnell und stürzt sich in eine neue Beziehung.

Krebs

Krebse sind sehr emotional und sensibel und halten es einfach nicht lange aus, ihre Gefühle geheimzuhalten. Dafür spüren sie sie viel zu stark. Daher passiert es ihnen oft, dass es ganz plötzlich aus ihnen herausplatzt. Ein Liebesgeständnis lange im Voraus zu planen? Hat bei den Krebsen keinen Sinn. Das Wasserzeichen liebt die Liebe und stürzt sich als emotionales Wesen schnell in eine Liebesbeziehung. Geht es in die Brüche, dann rappelt der Krebs sich schnell wieder auf und geht der nächsten Beziehung nach.

Zwillinge

Für Zwillinge ist es unvorstellbar, lange Single zu sein. Das Sternzeichen liebt die Liebe und die Gesellschaft von anderen Personen. Für einen etwas längeren Zeitraum allein sein? Kommt für das Luftzeichen gar nicht infrage. Es verliebt sich schnell und geht dann sofort eine Beziehung ein. Kommt es zur Trennung, dann kontaktiert das Sternzeichen schon bald einen alten Flirt, um wieder jemanden an seiner Seite zu haben.