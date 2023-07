Versteht uns nicht falsch: Wir lieben den Sommer! Aber wenn die Temperaturen immer weiter nach oben klettern, kann das manchmal auch ganz schön anstrengend für unseren Körper und Kreislauf sein. Und obendrein auch nicht unbedingt gesund. Deshalb haben wir hier einige Tipps für euch, wie ihr im Sommer mit der Hitze besser klarkommt.

Thank us later!

1. Viel Wasser trinken – aber nicht zu kalt!

Im Sommer schwitzen wir mehr als sonst – heißt: wir verlieren mehr Wasser! Schwitzen per se ist nicht unbedingt schlecht, denn es hilft uns, unseren Körper zu kühlen. Um unserem Organismus etwas Arbeit abzunehmen, sollten wir bei heißen Temperaturen also auf jeden Fall darauf achten, genügend Flüssigkeit zu uns zu nehmen. Und das am besten möglichst gleichmäßig über den ganzen Tag verteilt. Wenn ihr nicht unbedingt Bock darauf habt, den ganzen Tag Wasser zu schlürfen, sondern manchmal auch etwas Geschmack dazu braucht, um wirklich auf die nötige Menge Flüssigkeit zu kommen, ist möglicherweise „air up“ etwas für euch. Sogenannte „Aroma Pods“ simulieren verschiedenste Geschmacksrichtungen, die pures Wasser fast wie Limonade schmecken lassen! Erhältlich zum Beispiel bei Dm für rund 35 Euro.

2. Kräuter & kühlende Beauty-Produkte

Hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit stellen im Sommer für den menschlichen Organismus eine Herausforderung dar. Umso wichtiger ist es, auf die individuellen Bedürfnisse des Körpers zu achten. Dabei können uns auch kühlende Beauty-Produkte wie Cremes oder Tonics helfen, die natürlich kühlende Inhaltsstoffe enthalten. Vor allem bestimmte Kräuter können gut in der heißen Saison unterstützen. Unser Tipp: Das Neuner’s Agil Tonikum enthält eine Kombination von Inhaltsstoffen wie kühlendem Menthol, durchblutungsförderndem Rosmarin und kreislaufanregendem Wacholder. Es kann bei niedrigem Blutdruck und Hitze helfen, indem es den Kreislauf anregt und für eine angenehme Kühlung auf der Haut sorgt. Für rund 9 Euro im Online-Shop erhältlich.

Bild: Neuners

3. Cooling Sprays

Sich hin und wieder kühlende Sprays ins Gesicht oder auf die Beine zu sprühen, kann bei der Hitze im Sommer ebenfalls für Erfrischung und die nötige Abkühlung sorgen. Oft reicht es auch schon, eine Sprühflasche Wasser am Schreibtisch stehen zu haben. Besonders erfrischend finden wir zum Beispiel den Hydro Refresh Gesichtspflegespray von Lavera. Der Spray enthält Bio-Alge und natürliches Hyaluron und sorgt mit seiner leichten Textur sofort für ein erfrischendes Gefühl – gleichzeitig gibt’s auch noch eine Portion Feuchtigkeitspflege für das Gesicht mit dazu. Win-win würden wir sagen! Passt außerdem perfekt in die Handtasche, so ist die Erfrischung unterwegs gleich griffbereit. Erhältlich in ausgewählten Drogeriemärkten oder im Online-Store für rund 9 Euro.

4. Richtig Lüften

Lüften ist im Sommer key! Tagsüber sollten die Fenster in der Wohnung am besten geschlossen bleiben, um zu verhindern, dass warme Luft ins Haus strömt. Dadurch wird weniger Wärme in den Wänden gespeichert. Stattdessen solltest du deine Wohnung nur abends oder nachts lüften. Dann am besten einfach mal alle Fenster und Türen aufreißen und Stoßlüften. Richtig abkühlen kann es auch dann, wenn du die Fenster über Nacht kippst oder ganz offen lässt. „Beat the Heat!“ lautet auch das Motto von Dyson, die mit ihrem Luftreiniger und -kühler Purifier Cool Formaldehyde von Dyson garantiert für Abkühlung in der heißen Wohnung sorgen. Und die Luft obendrein auch noch reinigt! Perfekt für Allergiker, die im Sommer vermehrt mit laufender Nase und juckenden Augen zu kämpfen haben. Der Ventilator arbeitet außerdem sehr leise, sodass er auch im Schlafzimmer für eine angenehme Abkühlung sorgt, ohne zu stören. Erhältlich ab ca. 530 Euro im Online-Shop.

5. Kühle Stoffe tragen

Wenn ihr dann doch mal aus der halbwegs gekühlten Wohnung müsst, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, die richtige Kleidung zu tragen. Ideal bei hitzigen Temperaturen sind lockere und luftige Hosen, Blusen oder Hemden. Tragt am besten „kühle“ Stoffe, die dem Körper und der Haut Luft zum Atmen geben. Das sind etwa Pieces aus Naturfasern wie Leinen, Baumwolle oder auch Seide. Wie wär’s zum Beispiel mit einem der cuten Leinen-Sets von Dariadéh? Die gibt’s aktuell in frischen Sommer-Farben; Shorts (ca. 80 Euro) und Bluse (ca. 120 Euro) erhältlich im Online-Shop.

Verzichtet außerdem so gut es geht auf allzu dunkle Stoffe, die speichern die Wärme nämlich besser. Und unser favorite Accessoire für den Sommer: eine sportliche Cap oder ein stylischer Sonnenhut! So bleibt auch der Kopf vor der Hitze sicher.

Und am kühlsten wird’s sowieso, wenn ihr euch in einen kühlen Pool schmeißt und euch einen eisgekühlten Drink gönnt – Happy Summer, liebe missen!