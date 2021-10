Die meisten von uns brauchen ab und zu einfach etwas Me-Time. Ein Selfcare-Beauty-Tag, ein Solo-Städtetrip oder auch einfach nur ein Netflix-Abend alleine…es kann so schön sein! Es gibt allerdings auch Menschen, denen das Alleinsein laut Sternzeichen so gar nicht behagt.

Diese Tierkreiszeichen hassen es allein zu sein

Löwe

Ein Löwe braucht sein Rudel um sich. Dort blüht er auf. Und so ist das auch bei diesem Sternzeichen: Ohne seine Liebsten um sich fühlt er sich verloren und einsam. Denn Löwen lieben es im Mittelpunkt zu stehen. Ohne Publikum wissen sie teilweise gar nicht was sie mit sich anfangen sollen. Denn das Gefühl, gehört und gesehen zu werden, ist für Löwen essentiell. Ihr eigenes Selbstwertgefühl ist also eng an die Anerkennung und Aufmerksamkeit Ihrer Gesellschaft geknüpft. Als kleiner Tipp: Das Sternzeichen sollte lernen, sein Selbstwertgefühl nicht von anderen abhängig zu machen.

Waage

Waagen besitzen eine sehr harmoniebedürftige und soziale Ader. Sie wissen ganz genau, wie sie ihre Mitmenschen mit kleinen Charme-Offensiven um den Finger wickeln können – nicht selten, um so ihre Ziele zu erreichen. Umso schneller sind sie verunsichert, wenn sie ganz auf sich alleine gestellt sind. Sie sollten lernen, unabhängiger zu sein und sich nicht zu sehr an ihren Mitmenschen zu orientieren. Alleinsein macht stark!

Steinbock

Auch Steinböcke sind nicht gern allein – allerdings haben sie dafür einen anderen Grund als die anderen genannten Sternzeichen. Mit ihrem Fokus auf Erfolg und Karriere ist Networking für Steinböcke nämlich unglaublich wichtig. Sie würden niemals eine Gelegenheit verpassen, sich mit jemandem zu unterhalten, der sie voranbringen könnte. Sehen und gesehen werden? Ein Steinbock ist sofort am Start!