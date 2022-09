20 Jahre miss: Das Expertenquiz

Bei einem Live-Auftritt übergab sich _____ in eine Deko-Palme!

Wie viele Ausgaben der miss gibt es bisher?

Welcher Promi schenkte seiner Angebeteten angeblich einen Platinvibrator mit diamantbesetztem Gehäuse?

Welcher deutsche Promi war im Jahr 2004 der Backstage Society-Reporter für miss?

Welchen tierischen Begleiter hatte Penelope Cruz bei einer Filmpremiere im Jahr 2005?

Welche Jungs entblößten sich exklusiv für eine Ausgabe im Mai 2003?

Welcher der folgenden Stars glaubt an Aliens?

Wer war der erste miss-Coverstar?

Zu welchem Fandom bekannten wir uns 2014 ganz offiziell?

Welche dieser Promis sind miteinander verwandt?

Karla Kolumna – is it you?

Gratuliere, du bist ein absoluter Promi-Profi! Du kennst nicht nur die Promiwelt, sondern auch die miss in und auswendig! In dir steckt vielleicht sogar selbst eine kleine Karla Kolumna, denn du weißt immer, was gerade in Hollywood los ist. Denn die aktuellsten News gehören für dich genauso zur Morgenroutine wie der erste Kaffee!