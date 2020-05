Während der Coronakrise haben sich einige neue Trends entwickelt. Micro-Weddings, also kleine Hochzeiten, ist einer davon. Denn dabei liegt der Fokus auf unvergesslichen und intimen Momenten.

Warum dieser Trend auch nach der Krise noch bleiben sollte? Hier sind 3 Gründe.

1. Weniger ist mehr

Die meisten Hochzeiten sind bis ins kleinste Detail durchgeplant, dafür braucht es oftmals auch zwei Jahre oder mehr. Und dann taucht plötzlich eine Krise auf und alles war umsonst. Von den Kosten mal abgesehen. Bei Micro-Weddings fällt alles viel kleiner aus. Weniger Gäste bedeutet auch eine kleinere Location und das wiederum bedeutet weniger Ausgaben. Denn momentan dürfen aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin keine großen Feierlichkeiten mit Massen an Gästen stattfinden. Die Idee der reduzierten Gästeliste könnte allerdings auch nach der Krise weitergeführt werden. Keine nervigen Verwandten, anstrengende Freunde und aufdringliche Bekannte mehr, die den besonderen Tag ruinieren könnten. Denn bei Micro-Weddings wird wirklich nur der kleinste, intimste Kreis eingeladen. So kann sich das Brautpaar auf einen exklusiven Hochzeitstag freuen und wer weiß, vielleicht bleibt dann auch ein bisschen mehr Geld für die Hochzeitsreise übrig…

2. Liebe für’s Detail

Bei den kleinen Hochzeiten bleibt wesentlich mehr Zeit, um sich um Details zu kümmern. Angefangen von der Dekoration, bis hin zu Gastgeschenken und einem Programm, das die Gäste unterhalten soll. Und auch beim Essen kann man sich wesentlich kreativer austoben, denn in einer kleinen überschaubaren Runde, geht sich schon das ein oder andere exklusive Häppchen aus ohne sich dabei zu verschulden.

3. Zeit mit Gästen

So schön und unvergesslich große Hochzeiten auch sind, für das Brautpaar bedeutet das in den meisten Fällen Stress pur. Denn bis man jeden Gast begrüßt, sich bedankt und mit dem ein oder anderen ein längeres Gespräch als den üblichen Smalltalk führt, ist es meistens schon Zeit für die Mitternachtseinlage. Bei den Micro-Weddings löst sich dieser Stressfaktor in Luft auf. Denn wenn die Gäste alle an den selben, eher kleinen Tisch passen, dann hat man auch die Chance, sich mit jedem ausgiebig zu unterhalten und die Glücksgefühle zu teilen.