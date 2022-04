Dass es eine dritte Staffel von Bridgerton geben wird, steht schon lange fest. Doch welcher Sprössling der Familie im Mittelpunkt stehen soll, ist noch nicht in Stein gemeißelt. Denn laut Produzentin Shonda Rhimes wird die Reihenfolge der Storys der Geschwister in der Serie vom Buch abweichen.

Fans glauben nun, dass der Fokus der nächsten Staffel auf Colin und Peneleope liegt.

Reihenfolge der „Bridgerton“-Geschwister weicht von Buchreihe ab

Bisher folgte die Produzentin Shonda Rhimes bei der Reihenfolge der Hauptcharaktere in der Netflix-Serie „Brigderton“ der Buchvorlage. Während im ersten Buch Daphnes Liebesgeschichte mit Simon im Fokus stand und es in der zweiten Staffel um ihren großen Bruder Anthony ging, müsste in der kommenden Staffel eigentlich Bruder Benedict folgen. Doch in der nächsten Staffel könnte so einiges anders werden, als wir es erwartet haben. Viele von uns sind davon ausgegangen, dass nun Benedicts Liebesgeschichte mit Sophie Beckett im Zentrum des Geschehens sein wird. Genauso, wie es eben in der Bridgerton-Buchreihe der Fall ist.

Doch in einem Interview mit Entertainment Tonight gab Produzentin Shonda Rhimes nun Einblicke, wie die nächsten Staffeln aussehen könnten. „Wir planen auf jeden Fall, die romantischen Geschichten aller ‚Bridgerton‘-Geschwister zu verfolgen.“ Sie fügte jedoch hinzu: „Wir gehen nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge vor, aber wir werden alle Geschwister und ihre Geschichten sehen.“

„Bridgerton“-Fans vermuten, Staffel 3 handelt von Colin & Penelope

Für viele eingefleischte Bridgerton-Fans ist nun ganz klar, dass in der nächsten Staffel vielmehr Benedicts keiner Bruder Colin die Hauptrolle spielen wird. Diese Spekulationen wurde jetzt auch noch von Hauptdarstellerin Simone Ashley weiter angeheizt. „Ja, es wird auf jeden Fall eine ‚Nach-Ehe-Kanthony-Geschichte‘ geben und ich freue auch mich riesig darauf, Nicola [Penelope] und Luke [Colin] darin zu sehen„, so Ashley.

COLIN AND PENELOPE ARE SEASON 3 I AM CERTAIN OF IT. — saskia (@liamstewcrt) March 25, 2022

Die Fans können die nächste Staffel jedenfalls kaum erwarten und treiben die Diskussion über die Liebesgeschichte von „Polin“ (Penelope+Colin) für Season 3 auf die Spitze. Wann wir die Story der Bridgertons weiter verfolgen dürfen, bleibt aber noch abzuwarten. Denn ein Release Date für die dritte Staffel steht noch nicht fest.

So the way things ended im guessing Season 3 will be either Colin/Penelope or Eloise/Theo for the main romance. I know book 3 is Benedict but they weren’t playing him up as much. Thoughts? #bridgerton2 pic.twitter.com/ejlcd5Bf56 — Alicia Bernbaum (@aliciabonline) March 27, 2022

Welche Liebesgeschichte in Staffel 3 wäre euch lieber? Colin & Penelope Benedict & Sophie

Quiz Maker – powered by Riddle